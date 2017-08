Michael Condrey von hat auf seinem Twitter-Kanal die Call of Duty: WWII The Valor Collection enthüllt.

Die Sammlerausgabe von Call of Duty: WWII beinhaltet, neben dem Hauptspiel, eine bronzefarbene Statue bestehend aus fünf Soldaten in Angriffsposition. Außerdem sind ein Nazi-Zombies-Poster, einige Aufnäher und Anstecker (Pins) enthalten. Unklar ist für den Moment, was die Call of Duty: WWII The Valor Collection kosten wird.

Call of Duty: WWII wurde Ende April 2017 angekündigt und soll am 3. November 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.