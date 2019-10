Call of Juarez: Gunslinger – Switch-Release soll im Dezember 2019 erfolgen

Square Enix hat bekanntgegeben, dass der Shooter Call of Juarez: Gunslinger von Entwickler Techland Anfang Dezember 2019 auch für Nintendo Switch erscheinen soll. Der bereits bestätigte Release gilt für die USA, es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der Titel gleichzeitig auch in Europa verfügbar sein wird.

Call of Juarez: Gunslinger ist eine Hommage an den Wilden Westen, an eine Zeit, da Gerechtigkeit erkauft und das Recht per se von demjenigen bestimmt wurde, der am schnellsten ziehen konnte. In der Rolle des Kopfgeldjägers Silaas Greaves seid ihr auf der Jagd nach abgebrühten Gesetzlosen und ganz nebenbei soll die Wahrheit über die größten Legenden des Wilden Westens enthüllt werden. Trefft auf unter anderem Pat Garret, Jesse James und Butch Cassidy und erlebt dabei die bisher nicht erzählten Geschichten der Legenden. Die Bewegungssteuerung der Switch als auch HD Rumble sollen unterstützt werden.

Call of Juarez: Gunslinger soll am 10. Dezember 2019 für Nintendo erscheinen. Der Shooter wurde erstmals im Mai 2013 für PC sowie Playstation 3- und Xbox 360-Konsolen veröffentlicht.

Call of Juarez: Gunslinger – Announcement Trailer – Nintendo Switch