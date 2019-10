Call of Duty: Modern Warfare – Erfolge Trophäen Liste inkl. Infos & Trailer

Call of Duty: Modern Warfare erscheint offiziell am 25. Oktober 2019 und wird auf PC sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen spielbar sein. Entwickelt von Infinity Ward und veröffentlicht von Activision, versteht sich der Ego-Shooter nicht als Fortsetzung zu den vorigen „Mordern Warfare“-Ablegern. Vielmehr handelt es sich um einen Reboot, jedoch mit einer komplett neuen Handlung.

In Call of Duty: Modern Warfare setzt Infinity Ward eigenen Angaben zu Folge auf mehr Härte, mehr Realismus und mehr Authentizität. Thematisch wird auf aktuelles Weltgeschehen zurück gegriffen. Somit warten moderne Umgebungen auf euch und es gilt, dass ihr zahlreiche vor allem moralische, aber selbstverständlich auch taktische Entscheidungen treffen müsst.

Gemäß Beschreibung heißt es, dass der Fokus, anders noch als in den vorigen Call of Duty-Teilen, auf schwierigen emotionalen Momenten liegt. Ihr sollte es demnach schwer haben erkennen zu können, ob euer Gegenüber Freund oder Feind ist. Damit verbunden dann auch die alles entscheidende Frage: schießen oder nicht schießen!

Abgerechnet wird bekanntlich zum Schluss und eure Entscheidungen werden nach Abschluss eines Levels mit einer Note (A-F ist möglich) gewertet. Je höher eure Wertung, desto besser die Belohnungen, die ihr erhaltet.

Und bei all den Entscheidungen dürfen natürlich die Erfolge und Trophäen nicht fehlen, die ihr im Call of Duty: Modern Warfare Reboot auch erspielen könnt. Fürs Erste warten wieder 1000 Gamerscore-Punkte auf euch sowie gesamt 28 Trophäen (1x Platin, 5x Gold, 15x Silber, 7x Bronze), die euer Playstation-Konto um 1185 Punkte erhöhen.

Anmerkung: Für den Moment sind erst einmal nur die Trophäen bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die zu erspielenden Erfolge ähnliche aussehen werden und es wenig Abweichungen geben wird!

Und welche Erfolge bzw. Trophäen ab dem 25. Oktober 2019 in Call of Duty: Modern Warfare auf Playstation 4- bzw. Xbox One-Konsolen erspielt werden können, zeigt die nachfolgende Call of Duty: Modern Warfare Erfolge Trophäen Liste.

Fun Fact am Rande: Call of Duty: Modern Warfare ist bereits der 16. Teil, welcher im Zuge der Call of Duty-Reihe veröffentlicht wird.

Call of Duty Modern Warfare – Erfolge Trophäen Liste

Höchste Stufe – Gamerscore / Platin Trophäe

Schalten Sie alle Trophäen frei.

Zum Entschärfen [BUMM] drücken – Gamerscore / Bronze Trophäe

Entschärfen Sie 3 Stolperdrähte durch Explosionen.

Asche zu Asche – Gamerscore / Silber Trophäe

Verbrennen Sie 4 Feinde mit einem einzigen Molotowcocktail.

Kletterorgie – Gamerscore / Bronze Trophäe

Töten Sie 3 Feinde von einer Leiter aus.

Langer Weg nach unten – Gamerscore / Silber Trophäe

Bringen Sie einen Helikopter durch Abschießen des Piloten zum Absturz.

Buschbrand – Gamerscore / Gold Trophäe

Holen Sie einen fliegenden Helikopter mit einem Molotowcocktail runter.

Effektiv – Gamerscore / Silber Trophäe

Töten Sie einen Feind durch einen direkten Treffer mit einer Rauchgranate.

Aus der Schusslinie – Gamerscore / Gold Trophäe

Schließen Sie jede Einzelspieler-Mission auf der Schwierigkeit ‘Veteran’ oder ‘Realismus’ ab.

Teestunde – Gamerscore / Silber Trophäe

Schließen Sie die Einzelspieler-Kampagne auf beliebiger Schwierigkeitsstufe ab.

Ohne Bande – Gamerscore / Bronze Trophäe

Neutralisieren Sie das MG in ‘Kriegsnebel’ mit einer Splittergranate.

Disziplin am Abzug – Gamerscore / Gold Trophäe

Verletzen Sie in ‘Piccadilly’ keine Zivilisten.

Tot stellen – Gamerscore / Silber Trophäe

Töten Sie alle Feinde im Feld mit den Leichen in ‘Eingebettet’.

Lieblingsstein – Gamerscore / Silber Trophäe

Benutzen Sie nur einen Mauerstein und bringen Sie den bis zum Ende von ‘Eingebettet’.

Wallhack – Gamerscore / Bronze Trophäe

Verhindern Sie, dass es Alpha 3-2 erwischt.

Goldener Weg – Gamerscore / Gold Trophäe

Beenden Sie ‘Stadthaus’, ohne getroffen zu werden und mit einem Schuss pro Bedrohung.

Circustour – Gamerscore / Bronze Trophäe

Töten Sie mindestens einen Feind im The Reading Place, Aural Chic und beiden U-Bahn-Stationen.

Zuwendung von oben – Gamerscore / Silber Trophäe

Zerstören Sie in ‘Botschaft’ 4 Trucks mit 4 Drohnenangriffen, bevor sie ihr Ziel erreichen.

Boxenstopp – Gamerscore / Silber Trophäe

Stoppen Sie drei MTW mit Hadirs Scharfschützengewehr.

Fahrunterricht – Gamerscore / Silber Trophäe

Erschießen Sie den Fahrer des Selbstmordtrucks.

Zwei auf einen Streich – Gamerscore / Silber Trophäe

Töten Sie beide Soldaten mit einem Schuss in ‘Vor der Haustür’.

Tunnelratte – Gamerscore / Silber Trophäe

Beenden Sie die Tunnel in ‘Wolfsbau’ nur mit einer 1911.

Knapp entkommen – Gamerscore / Silber Trophäe

Lassen Sie sich nicht vom Scharfschützen treffen, wenn Sie aus der Gefangenschaft fliehen.

Du hast da was im Gesicht – Gamerscore / Silber Trophäe

Spucken Sie Barkov an.

Fliegender Wechsel – Gamerscore / Silber Trophäe

Erreichen Sie mindestens 1 Abschuss mit 8 verschiedenen Waffen beim Meistern von ‘Alte Kameraden’.

Licht aus – Gamerscore / Bronze Trophäe

Schalten Sie in ‘Lichter aus’ in 4 Gebäuden den Strom ab.

Die Nacht gehört uns – Gamerscore / Gold Trophäe

Töten Sie alle Feinde bei Kirche, Uhrenturm und Pool, ohne dass einer Verstärkung rufen kann.

Sprengköpfe auf Hohlköpfe – Gamerscore / Silber Trophäe

Erreichen Sie den Eingang von Barkovs Labor nur mit Drohnenangriffen.

Befreiung – Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließen Sie alle Spezialeinheit-Missionen ab.