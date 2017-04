Call of Duty: WWII – Offizieller Livestream zur weltweiten Call of Duty: WWII-Enthüllung

Activision und Sledgehammer werden Games in knapp einer Stunde via Livestream das neue Call of Duty: WWII offiziell enthüllen und vorstellen. Bereits Ende vergangener Woche hatte Entwickler Sledgehammer Games bestätigt, dass die Gerüchte zutreffend sind und an Call of Duty: WWII gearbeitet wird.

Mit Call of Duty: WWII soll es zurück zu den Wurzeln der Call of Duty-Serie gehen. Thematisch wird der Shooter zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs angesiedelt sein.

Den Call of Duty: WWII Livestream könnt ihr nachfolgend auf dem offiziellen Inside Playstation-Kanal verfolgen, die ihre Übertragung mit einem Vorabbericht zudem einige Minuten übertragen. Alternativ wird die Call of Duty: WWII-Enthüllung natürlich auch auf dem offiziellen Call of Duty-Twitch-Kanal übertragen.

Call of Duty WWII – Deutscher Livestream mit ViscaBarca, MarcelScorpion und AimBrot!

Twitch