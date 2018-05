Call of Duty: WWII – PC-Version über Steam dieses Wochenende kostenlos spielbar

Die Steam-Version des von Activision im November 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One veröffentlichten Ego-Shooters Call of Duty: WWII kann bis zum Sonntag (6. Mai 2018, 22:00 Uhr) kostenlos heruntergeladen werden. Wer die Vollversion darüber hinaus behalten will, erhält diese bis zum 7. Mai 2018 um ca. 35 Prozent reduziert (38,99 Euro statt 59,99 Euro). Auch die Digital Deluxe Edition (inkl. Season Pass) ist bis dahin vergünstigt zu bekommen (74,99 Euro statt 99,99 Euro).

Call of Duty: WWII führt uns als US-amerikanischer Soldat nach der Landung in der Normandie auf bekannte westeuropäische Schlachtfelder und dort in den direkten Kampf gegen Hitlers Truppen. Die reguläre Vollversion beinhaltet neben der Singleplayer-Kampagne auch einen umfassenden Mehrspielerpart sowie Koop-Modus mit neuer Story. Außerdem gibt es einen Zombie-Modus.

Der erste Teil von Call of Duty kam bereits vor 15 Jahren auf den Markt. In der Folgezeit erschienen weitere Teile, die im Zweiten Weltkrieg, später aber auch vor dem Hintergrund aktueller Konflikte auf dem Boden moderner Kriegsschauplätzen spielten.

Call of Duty®: WWII – Offizieller Story-Trailer [DE]