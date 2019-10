Capcom – Mehr Remakes und Nutzung alter Marken geplant

Capcom möchte zukünftig verstärkt auf Remakes als auch die Wiederbelebung alter Marken aus dem hauseigenen Spielekatalog setzen. Eine entsprechende Planung kann einem aktuell veröffentlichten Geschäftsbericht entnommen werden.

Zur Begründung dieser geplanten Strategie heißt es bei Capcom, dass Spiele wie Devil May Cry 5, welches für Playstation 4 und Xbox One erschienen ist, oder auch Resident Evil 2 Remake, ebenfalls für PS4- und Xbox One-Konsolen verfügbar, ein Fingerzeig in diese Richtung seien. Beide Spiele, so Capcom, wären sehr erfolgreich gewesen. Während Devil May Cry 5 die Serie per se zu neuem Leben erweckt hätte, habe sich wiederum das Resident Evil 2 Remake sehr gut verkauft.

Welche Spiele Capcom plant neu aufzulegen bzw. generell wieder auferstehen zu lassen ist jedoch noch nicht bekannt und bleibt abzuwarten.