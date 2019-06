Car Mechanic Simulator 2018 – Release für Ende Juni 2019 bestätigt

Endlich wird der Car Mechanic Simulator 2018, der Ende Juli 2017 angekündigt wurde, auch in Europa und vor allem für Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen. Koch Media und PlayWay haben bekanntgegeben, dass der Release des Auto-Werkstatt Simulators, wie der Titel im Deutschen heißt, am 25. Juni 2019 digital als auch im Handel erfolgen soll. Für PC via Steam ist der Car Mechanic Simulator 2018 bereits seit Mitte 2017 erhältlich.

Mit dem Car Mechanic Simulator 2018 bzw. Auto-Werkstatt Simulator erhaltet ihr die Möglichkeit eure eigene Werkstatt aufzuziehen. Ihr müsst Autos finden, reparieren, lackieren, tunen, Probefahren und anschließend natürlich verkaufen. Auf diese Weise könnt ihr nach und nach euer ganz eigenes Werkstatt-Imperium aufbauen.

PlayWay verspricht, dass keine Mission der anderen gleichen werde und ihr euer ganzes Schrauberwissen unter Beweis stellen müsst. 48 verschiedene Autos stehen zur Verfügung, dazu eine Fülle an Werkzeugen und weit über 1000 Ersatzteile für Autos. Dazu sollt ihr fotorealistische Grafik serviert bekommen und außerdem soll es Auktionen geben, da ihr die vierrädrigen Schätzchen aufstöbern könnt.

Car Mechanic Simulator – Console Announcement Trailer [DE]

Nachfolgend die von Koch Media und PlayWay Car Mechanic Simulator 2018 bzw. Auto-Werkstatt-Simulator Key-Features (Angaben laut Hersteller):