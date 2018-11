Carnival Games â€“ Ab sofort fÃ¼r PS4, Switch und Xbox One verfÃ¼gbar

It’s Party-time mit Carnival Games! 2K bringt erneut eine verrückte, kurzweilige und überaus spaßige Mini-Game-Sammlung für Nintendo Switch, Playstation 4 und Xbox One in den Handel. Alternativ habt ihr die Möglichkeit Carnival Games in den jeweiligen Stores als digitalen Download zu beziehen. Die Disc- als auch die Download-Variante kosten jeweils 39,99 Euro.

Was euch im neusten Ableger der Carnival Games erwartet, zeigt euch der nachfolgende Trailer, da einige der Mini-Games in kurzen Ausschnitten zu sehen sind. Gesamt dürft ihr euch auf 20 verschiedene Minispielchen freuen, die gleichermaßen aus Fan-Favoriten sowie auch neuen Spielen bestehen. Schlagt Homeruns beim Baseball, stapelt Torten so hoch wie ihr könnt oder treibt euer Pferd zu Höchstleistung an, um als erster über die Ziellinie zu gehen.

Carnival Games – Gameplay Trailer