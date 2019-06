Carrion – Horror „mal anders herum“ für PC und Konsolen mit E3 2019-Trailer angekündigt

Carrion heißt das neue Horrorspiel, welches von Phobia Studio entwickelt und von Devolver Digital während der E3 2019 mit einem ersten Trailer angekündigt wurde. Carrion soll für PC und bisher nicht näher bekannte Plattformen 2020, konkreter Release: tba, erscheinen.

Bei Carrion handelt es sich um sogenanntes Reverse-Horrorspiel (umgekehrter Horror). In der Regel müsst ihr als Spieler vor dem Grauen flüchten oder es versuchen zu besiegen. Nicht so in Carrion, da ihr selbst in die Rolle der blutrünstigen Monster schlüpfen und Jagd auf Menschen macht.

Carrion – Reveal Trailer

Je länger ihr unterwegs seid, desto mehr Angst und Schrecken wird sich verbreiten. Außerdem werdet ihr mit der Zeit immer verheerendere Fähigkeiten an die Hand bekommen, um euch an den Menschen zu rächen.