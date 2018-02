A Case of Distrust – Offizielle Website zum Krimi-Adventure verfügbar

Zum jüngst veröffentlichten A Case of Distrust ist inzwischen auch die offizielle Website online gegangen. Die Homepage enthält neben einigen Infos auch Bild- bzw. Videomaterial zum Krimi-Adventure.

Mit A Case of Distrust begeben wir uns zurück in die Zeit der 1920er-Jahre. Der Spieler übernimmt die Rolle der Privat-Detektivin Phyllis C. Malone. Deren Auftrag lautet während der 1920er-Jahre in San Francisco einen geheimnisvollen Mordfall aufzuklären. Unsere Nachforschungen führen in den Untergrund. Gameplay-mäßig geht es vor allem darum Beweise zu sichern, verdächtige Personen mit Widersprüchen zu konfrontieren und so deren Lügen zu entlarven.

Bis Donnerstag 15. Februar 2018, 19.00 Uhr gibt’s A Case of Distrust um 15 % vergünstigt für 12,74 Euro (danach: 14,99 Euro) auf Steam. Dort findet Ihr auch eine kostenlose Demo zum Krimi-Abenteuer.

A Case of Distrust – PC/Mac Launch Trailer