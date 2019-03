Castlevania Harmony of Despair – Ab sofort auch auf Xbox One spielbar

Microsofts Larry „Major Nelson“ Hryb hat bekanntgegeben, dass die Liste der Xbox Original- und Xbox 360-Spiele, die via Xbox One Abwärtskompatibilität auch auf Xbox One gespielt werden können, ein weiteres Update erhalten hat. Demnach könnt ihr ab sofort auch Konamis 2D Sidescroller Castlevania Harmony of Despair (Xbox 360) auf Xbox One-Konsolen spielen.

Wie immer gilt: Wer Castlevania Harmony of Despair schon einmal als digitale Version für Xbox 360 besessen hat, findet einen entsprechenden Eintrag im Xbox One Dashboard-Menü „Meine Spiele & Apps“. Einfach drauf klicken, downloaden und loslegen. Alternativ könnt ihr die Schatten des Höllenhauses, da ihr mit Dracula einen berühmt-berüchtigten Nemesis serviert bekommt, auch im Store zum Preis von 14,39 Euro bzw. SFR 19.00 kaufen.