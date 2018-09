Castlevania Requiem: Symphony of the Night and Rondo of Blood – PS4-Release soll Ende Oktober 2018 erfolgen

Konami hat bekanntgegeben, dass ab Ende Oktober 2018 im Playstation Store der Castlevania-Doppelpack Castlevania Requiem: Symphony of the Night and Rondo of Blood zur Verfügung stehen soll. Damit erscheint das klassische Franchise aus dem Hause Konami zum ersten Mal für die Playstation 4-Konsole. Passend zur Vorstellung von Castlevania Requiem: Symphony of the Night and Rondo of Blood hat Konami auch einen Ankündigungstrailer veröffentlicht.

Für die Portierung der Castlevania-Klassiker hat sich Konami mit SIE Worldwide Studios zusammengeschlossen. Moderne Spielelemente wie Trophäen werden hinzukommen, während originale Elemente wie der Soundtrack, die Bossgegner und auch die Side-Scrolling-Action erhalten bleiben.

Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood announcement trailer

Castlevania: Rondo of Blood erschien erstmals 1993 und stellt Richter Belmont, den Erben der Peitsche in den Mittelpunkt. Es gilt Belmonts geliebte Annette aus den Fängen des Grafen Draculas zu befreien. Castlevania Symphony of the Night setzt mehrere Jahre nach den Geschehnissen in Rondo of Blood die Geschichte fort. Als Spieler lernt ihr den transmorphen Alucard kennen, mit dem ihr die Wahrheit über Richters Aufenthaltsort aufdecken müsst.

Castlevania Requiem: Symphony of the Night and Rondo of Blood soll zum Preis von 19,99 Euro zeitgleich mit der Netflix-Serie Castlevania am 26. Oktober 2018 erscheinen. Castlevania Requiem: Symphony of the Night and Rondo of Blood kann bereits im PSN Store vorbestellt werden und Playstation Plus-Member bekommen aktuell bei der Vorbestellung 20 Prozent gewährt.