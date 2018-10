Castlevania Requiem: Symphony of the Night and Rondo of Blood soll am 26. Oktober 2018 für Playstation 4 als digitaler Download erscheinen. Wie üblich, gilt es auch in der Neuauflage des Abenteuer-Klassikers von Konami einmal mehr zahlreiche Erfolge als auch Trophäen zu erspielen.

Insgesamt könnt ihr in Castlevania Requiem: Symphony of the Night and Rondo of Blood 44 Trophäen erspielen, wovon 7 als geheim eingestuft wurden. Natürlich haben wir euch auch alle als geheim eingestuften Trophies in unserer Übersicht aufgedeckt.

Nachfolgend könnt ihr euch schon einmal einen ersten Eindruck davon verschaffen, welche Trophäen in Castlevania Requiem: Symphony of the Night and Rondo of Blood auf euch warten.

Castlevania Requiem: Symphony of the Night and Rondo of Blood – Trophäen Liste in Deutsch

Ein jämmerlicher Haufen Geheimnisse – Platin Trophäe

Schalte alle Trophäen für „Castlevania: Symphony of the Night“ und „Castlevania: Rondo of Blood“ frei.

Die junge Jägerin – Bronze Trophäe

Castlevania: Rondo of Blood: Rette Maria Renard.

Erhörte Gebete – Bronze Trophäe

Castlevania: Rondo of Blood: Rette Tera.

Genau was der Doktor verschrieben hat – Bronze Trophäe

Castlevania: Rondo of Blood: Rette Iris.

Hauptsache Annette – Bronze Trophäe

Castlevania: Rondo of Blood: Rette Annette.

Abgefangen! – Bronze Trophäe

Castlevania: Rondo of Blood: Schnapp den magischen Kristall eines Bosses, bevor er zu Boden fällt.

Gut gepeitscht ist halb gewonnen – Bronze Trophäe

Castlevania: Rondo of Blood: Besiege 15 Gegner mit Richters verlängertem Peitschenhieb.

Es hat sich ausgerudert – Bronze Trophäe

Castlevania: Rondo of Blood: Geh dem Fährmann auf die Nerven.

Vampirtöter – Silber Trophäe

Castlevania: Rondo of Blood: Absolviere ein Level mit einem Bonus für 0 erlittenen Schaden.

Stirb, du Monster. Du gehörst nicht in diese Welt! – Silber Trophäe

Castlevania: Rondo of Blood: Besiege Dracula als Richter.

Ganz oder gar nicht – Gold Trophäe

Castlevania: Rondo of Blood: Schließe das Spiel zu 100 % ab.

Enge Verbündete – Bronze Trophäe

Castlevania: Symphony of the Night: Besiege Slogra und Gaibon.

Das Drama im Raum – Bronze Trophäe

Castlevania: Symphony of the Night: Durchschaue die Verstellungskunst des Succubus.

Was mag es sein? – Bronze Trophäe

Castlevania: Symphony of the Night: Erhalte das heilige Relikt, das Alucard erlaubt sich frei unter Wasser zu bewegen.

„Let The Bodies Hit The Floor“ – Bronze Trophäe

Castlevania: Symphony of the Night: Besiege Granfaloon.

Draculas Fluch – Bronze Trophäe

Castlevania: Symphony of the Night: Besiege die Zombieversionen von Trevor, Sypha und Grant.

Simon’s Quest geht weiter – Silber Trophäe

Castlevania: Symphony of the Night: Besiege alle klassischen Castlevania-Bosse und erhalte Draculas Relikte.

Ge-Shaft – Silber Trophäe

Castlevania: Symphony of the Night: Spiele als Richter und besiege Shaft im verkehrten Schloss.

Vergeben ist göttlich – Bronze Trophäe

Castlevania: Symphony of the Night: Betritt den Beichtstuhl in der königlichen Kapelle.

Lehrjahre sind keine Herrenjahre – Bronze Trophäe

Castlevania: Symphony of the Night: Überrasche den Meister-Bibliothekar.

Es ist nirgends besser als daheim! – Bronze Trophäe

Castlevania: Symphony of the Night: Besiege alle drei Einwohner von Oz.

Matratzilvania: Schnarchophonie der GutenNacht – Bronze Trophäe

Castlevania: Symphony of the Night: Hau dich in einem Stuhl aufs Ohr und schlaf dich aus.

Die besten Bat-Freunde! – Bronze Trophäe

Castlevania: Symphony of the Night: Freunde dich mit dem Fledermausvertrauten an.

Aria of Sorrow – Bronze Trophäe

Castlevania: Symphony of the Night: Höre das Lied der Feenvertrauten.

Der ewige Kreis – Bronze Trophäe

Castlevania: Symphony of the Night: Betrachte den Kreis des Lebens mit dem Teleskop.

Erdnussfüllung – Bronze Trophäe

Castlevania: Symphony of the Night: Iss eine Erdnuss.

Vollautomatischer Mähdrescher – Bronze Trophäe

Castlevania: Symphony of the Night: Erhalte das Schwert Crissaegrim.

Da blinkt schon jedes Beil – Bronze Trophäe

Castlevania: Symphony of the Night: Werde ein Axt-Ritter.

Sterntaler – Bronze Trophäe

Castlevania: Symphony of the Night: Mache wortwörtlich dein Geld, indem du das Juwelenschwert benutzt.

Totendämmerung – Bronze Trophäe

Castlevania: Symphony of the Night: Beschwöre die Krieger der Dämmerung wenigstens einmal.

Träume in Farbe – Bronze Trophäe

Castlevania: Symphony of the Night: Trage Josephs Umhang und nutze deine eigenen Farben für Alucard.

Wenn ich groß bin … – Bronze Trophäe

Castlevania: Symphony of the Night: Trage die geheimen Stiefel, um Alucard etwas größer zu machen.

Muhna-Lisas Portrait – Bronze Trophäe

Castlevania: Symphony of the Night: Beschwöre eine Kuh mit dem Schildstab oder dem Mablung-Schwert.

Wissenschaftlicher Fortschritt macht „Boing“! – Bronze Trophäe

Castlevania: Symphony of the Night: Kaufe den Verdoppler.

Sprücheklopfer – Silber Trophäe

Castlevania: Symphony of the Night: Nutze jeden von Alucards Zaubersprüchen wenigstens einmal.

Blutsaugers größte Hits – Silber Trophäe

Castlevania: Symphony of the Night: Erhalte alle Verwandlungsrelikte und damit verbundene Verbesserungen.

Vom Axt-Ritter zum Untoten – Silber Trophäe

Castlevania: Symphony of the Night: Schließe die Feindesliste des Meister-Bibliothekars ab (Nebengegner ausgenommen).

Castlevania Requiem: Symphony of the Night and Rondo of Blood – Geheime Trophäen

Nicht zu unterschätzen – Silber Trophäe

Castlevania: Rondo of Blood: Besiege Dracula als Maria.

Wer braucht jetzt noch einen Schäfer? – Silber Trophäe

Castlevania: Symphony of the Night: Besiege Richter ohne Marias heilige Brille zu benutzen.

Wir gehen wie auf Köpfen – Silber Trophäe

Castlevania: Symphony of the Night: Besiege Richter mit der heiligen Brille und schalte das verkehrte Schloss frei.

Das Ende der Symphonie der Nacht – Gold Trophäe

Castlevania: Symphony of the Night: Besiege Dracula im Zentrum des verkehrten Schlosses.

TRACULA …?! – Silber Trophäe

Castlevania: Symphony of the Night: Sammle das komplette Alucart-Set und rüste es aus.

Weltbekannte Legende – Gold Trophäe

Castlevania: Symphony of the Night: Schließe die Karte zu 200,6 % ab.

Vollende Draculas Werk – Silber Trophäe

Castlevania: Symphony of the Night: Besiege Galamoth, Herrscher über den Raum.