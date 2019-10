Mit Cat Quest II erscheint der knuffige Action-Adventure RPG-Mix, der wahlweise alleine oder im Koop (lokal) gespielt werden kann, erstmals auch für Xbox One-Konsolen. Am 24. Oktober 2019 ist es soweit und dann könnt ihr mit kriegerischen Katzen und ihren Fertigkeiten hinaus in die Welt ziehen, Abenteuer bestehen und natürlich Erfolge einheimsen.

Nachfolgend könnt ihr euch schon einmal die gesamt zehn Cat Quest II rfolge zu Gemüte führen, die, alle geschafft, euer Gamerscore-Konto um weitere 1000 Punkte erhöhen kann. Ableitend von den Erfolge-Beschreibungen werdet ihr vermutlich etwas Zeit investieren müssen, um Cat Quest II komplettieren zu können. Die Cat Quest II Erfolge-Liste ist nur in Englischer Sprache verfügbar.

Entwickelt wurde Cat Quest II von The Gentlebros, für den Vetrieb im Zuge des ID@Xbox-Programms ist PQube zuständig. Cat Quest II wird ausschließlich digital im Microsoft Xbox Store angeboten. Cat Quest II kann bereits zum 14,99 Euro vorbestellt werden. Der Release bzw. die Freischaltung von Cat Quest II erfolgt am 24. Oktober 2019. Außerdem wurde Cat Quest II ebenfalls für Playstation 4 inkl. Trophäen umgesetzt.

Cat Quest II – Official Launch Trailer

Cat Quest II – Erfolge Liste

Kinghood – 100 Gamerscore

Reached level 99!

Dungeon Master – 100 Gamerscore

Cleared all 73 dungeons!

Furriend of the People – 100 Gamerscore

Completed all 67 Side Quests!

Paws Together – 100 Gamerscore

Completed the Main Quest!

Arcane Paws – 100 Gamerscore

Obtained all 12 spells!

Fashionista Tails – 100 Gamerscore

Obtained all 101 pieces of equipment!

The Lupus Empire – 100 Gamerscore

Entered the new continent!

Catventure Begins – 100 Gamerscore

Completed the first quest!

Royal Fur – 100 Gamerscore

Unlocked 3 Royal Arts!

Pawlatinum – 100 Gamerscore

You are pawsome!