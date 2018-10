Chronicle of Innsmouth: Mountains of Madness – Neuer Teil der Adventure-Reihe in Vorbereitung

Die im letzten Jahr gestartete Adventure-Reihe Chronicle of Innsmouth soll fortgesetzt werden. Der zweite, via Kickstarter unterstützte Teil trägt den Titel Mountains of Madness, ist für PC (Steam), Switch, iOS sowie Android konzipiert und wird nach bisherigen Planungen im November 2019 auf den Markt kommen.

Ähnlich wie der vorherige Teil der Chronicle of Innsmoth-Serie basiert Mountains of Madness auf den Werken des US-amerikanischen Horror-Schriftstellers H.P. Lovecraft (1890-1937). Neben einer gruseligen Lovecraft-Atmosphäre und einem stimmungsvollen Soundtrack erwarten uns nach offiziellen Herstellerangaben zahlreiche klassische Rätsel. Unter den Verantwortlichen befinden sich Entwickler, die bereits an Adventures wie Shadows oft the Vatican: Greed (2014), Shadows oft he Vatican: Wrath (2015) oder Tales (2016) mitgewirkt haben.

Chronicle of Innsmouth: Mountains of Madness – Teaser Trailer