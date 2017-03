Clicker Heroes – Kostenlos für PS4 und Xbox One verfügbar

Playstation 4- und Xbox One-Besitzer können sich ein weiteres grundlegend kostenloses Spiel auf die Festplatte ziehen. Clicker Heroes von Playsaurus Inc. heißt das gute Stück, dass seit dem 7. März 2017 für PS4 im PSN Store zur Verfügung steht und ab morgen, 10. März 2017 auch für Xbox One zu haben sein wird und damit auch die Liste der kostenlose Spiele für Xbox One erweitert.

Clicker Heroes ist ein sogenanntes Idle-RPG, bei dem ihr, je länger ihr nichts tut, richtig viel erreichen könnt. Bis es allerdings soweit ist, müsst ihr in verschiedenen, meistens kurzen Stages Monster kloppen und Gold sammeln. Mit dem Gold wiederum könnt ihr Helden-Helfer anheuern, die euch mit ihren verschiedenen Fähigkeiten, die ebenfalls mit Gold gekauft werden müssen, zur Seite stehen. Je mehr Schaden ihr anrichtet, desto mehr Gold gibt es und desto größere Monster könnt ihr erledigen.

Clicker Heroes – Launch Trailer | PS4

Spielerisch ist Clicker Heroes sprichwörtlich simple gestrickt und ihr braucht am Ende nur eine Taste sowie einen flinken Finger zum Spielen. Habt ihr nach einer Weile ein paar Monster gekloppt, Gold gesammelt und Helden engagiert, werden diese für euch weiter Monster zücken und Gold einsacken, sodass ihr die nächsten Helfer anstellen und eure Schlagkraft erhöhen könnt.

Clicker Heroes gehört in die Kategorie Free-to-Play und ist in der Grundanschaffung kostenlos. Ergänzend könnt ihr im Spiel rote Diamanten erwerben, beginnend ab 2.49 Euro, mit denen ihr den Spielverlauf etwas beschleunigen könnt.

Playstation 4-Spieler können mit Clicker Heroes 12 Trophäen (7x Bronze, 4x Silber, 1x Gold) erspielen und Xbox One-Spieler erhöhen ihr Konto um 1000 Gamerscore, verteilt auf 12 Erfolge.

Clicker Heores ist zudem schon seit Mai 2015 für PC auf Steam ebenfalls kostenlos verfügbar.