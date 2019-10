The Clocker, entwickelt von WildKid Games, wird von E-Home Entertainment vertrieben und soll Ende Dezember 2019 als digitaler Download im Microsoft Xbox Store erscheinen. Bereits jetzt sind die zu erspielenden Erfolge bekannt, die im als Puzzelspiel beschriebenen Titel darauf warten von euch freigeschaltet zu werden.

Insgesamt wartet The Clocker mit 13 Achievements auf, die, wie gewohnt, 1.000 Gamerscore-Punkte wert sind. Aktuell sind die bekannt gewordenen Erfolge lediglich in Englischer Sprache verfügbar, zeigen aber trotzdem schon einmal grob auf, welche Aufgaben auf euch warten werden.

Als konkreter Release für The Clocker wird derzeit der 27. Dezember 2019 angegeben. Ein Verkaufspreis steht noch nicht fest. Weiterhin soll The Clocker auch für Playstation 4-Konsolen veröffentlicht werden.

Über The Clocker:

Die Welt wurde von der Leere der Zeit und des Raums verschluckt. Ein Vater und seine Tochter versuchen sich vor dieser Leere und dem daraus resultierenden Grau zu retten. Das einzige Hilfsmittel ist eine Taschenuhr, mit der die Zeit kontrolliert werden kann. Gespielt wird mit beiden Charakteren, auch zur gleichen Zeit, denn nur durch den Einsatz beider Figuren können am Ende die verschiedenen Rätsel gelöst werden. Das Ganze findet in Umgebungen statt, die an handgemalte Skizzen erinnern.

The Clocker – Erfolge Liste

Nice dodge – 60 Gamerscore

Thief dodges the punch.

Longing – 60 Gamerscore

Cat runs away with no fish.

Safe out – 80 Gamerscore

Student walks out safely.

Parroting – 70 Gamerscore

Parrot talks pigeon language.

Bicycle kick – 50 Gamerscore

Student shoots with Bicycle Kick.

Blocking – 80 Gamerscore

Keep the student from doing duty work.

Brothers fight – 50 Gamerscore

Accident happened when fixing the light.

It should be there – 70 Gamerscore

Ship sails without cargo on board.

Confused passerby – 70 Gamerscore

The boy watches the crash of the toy plane and the toy car unexpectedly.

Naughty – 50 Gamerscore

Make the cleaner mad.

Talking too much – 60 Gamerscore

Discover the secret of the undercover.

Finish? – 100 Gamerscore

Reach the end.

Clocker – 200 Gamerscore

Time‘s never meaningless; time never fades away.