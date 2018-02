Code 7 – Episode 2 des Science-Fiction-Adventures verspätet sich

Die zweite Episode zum im letzten Jahr gestarteten Science-Fiction-Adventure Code 7 wird voraussichtlich nicht vor August 2018 erscheinen. Dies gab das Goodwolf-Studio kürzlich via Kickstarter-Update bekannt. Als Gründe für die Verschiebung werden zu knappe Zeitressourcen bzw. Überarbeitung genannt. Aber auch die Tatsache, dass sich Episode 1 seit ihrem Verkaufsstart im August 2017 nur mäßig verkaufte, was offenbar an der Motivation der Indie-Entwickler nagt.

Code 7 ist ein Text-Adventure im Episodenformat und wurde via Kickstarter finanziert. Das futuristische Abenteuer führt uns in die unendlichen Weiten des Weltraums. Wir übernehmen die Rolle von Alex, der in einer unheimlichen Raumstation gefangen ist. Die Aufgabe des Spielers besteht darin, den Protagonisten aus seiner misslichen Lage zu befreien und hinter das Geheimnis der ominösen Weltraumstation zu gelangen. Dabei bedient sich Alex, der ein erfahrener Hacker ist, diverser Kommunikationssysteme.

Code 7 – Launch Trailer