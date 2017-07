Code 7 – Launch-Trailer zum Episoden-Adventure

Mitte August 2017 soll das Science Fiction-Adventure Code 7 starten. Jüngst erschien der dazugehörige Launch-Trailer. Das Video vermittelt Euch einen Eindruck von der düsteren Grundstimmung des Indie-Titels.

Code 7 ist ein Text-Adventure im Episodenformat und wurde via Kickstarter finanziert. Das futuristische Abenteuer führt uns in die unendlichen Weiten des Weltraums. Wir übernehmen die Rolle von Alex, der in einer unheimlichen Raumstation gefangen ist. Die Aufgabe des Spielers besteht darin, den Protagonisten aus seiner misslichen Lage zu befreien und hinter das Geheimnis der ominösen Weltraumstation zu gelangen. Dabei bedient sich Alex, der ein erfahrener Hacker ist, diverser Kommunikationssysteme.

Bisher ist nur die englische Synchronisation im Kasten. Eine deutsche Sprachausgabe soll aber folgen.

Code 7 – Launch Trailer