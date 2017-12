Code 7 – Science Fiction-Adventure jetzt mit deutschen Bildschirmtexten und speziellem Modus

Vor mehreren Monaten erschien das futuristische Text-Adventure Code 7 für PC. Entwickler Goodwolf veröffentlichte jetzt ein Update, welches deutsche Bildschirmtexte einfügt. Darüber hinaus bringt der aktuelle Patch eine zusätzliche Neuerung: Dank „text-to-speach-Modus“ können sich Blinde und stark Sehbehinderte jetzt alle Spieltexte vorlesen lassen, dies allerdings weiterhin nur in englischer Sprache. 10 % aller Einnahmen, die durch Verkäufe von Code 7 ab heute bis zum 24. Dezember 2017 reinkommen, gehen als Spende an die Deutsche Blindenstudienanstalt e.V. (blista), das bundesweite Kompetenzzentrum für Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung, mit Sitz in Marburg (Hessen).

Code 7 führt uns in die unendlichen Weiten des Weltraums. Schauplatz der Handlung ist eine düstere Raumstation. Wir übernehmen die Rolle von Alex, der dort gefangen ist. Die Aufgabe des Spielers: den Protagonisten aus seiner misslichen Lage zu befreien und währenddessen hinter das Geheimnis der ominösen Weltraumstation zu gelangen. Dabei bedient sich Alex, der ein erfahrener Hacker ist, diverser Kommunikationssysteme.

Code 7 – Launch Trailer