Code Vein – E3-„Thorns of Judgement“-Trailer verfügbar und Release-Plattformen bekannt

Bandai Namco hat im Zuge der E3 2017 während des Xbox Press-Briefings mit „Thorns of Judgement“ einen weiteren Trailer zum kommenden Action-Rollenspiel Code Vein veröffentlicht.

Weiterhin hat Bandai Namco mit dem neuen Trailer für Klarheit gesorgt und die Plattformen genannt, für die Code Vein in 2018, konkreter Release: tba, verfügbar sein wird. So ist geplant Code Vein für die „üblichen Verdächtigen“ PC, Playstation 4 und Xbox One anzubieten.

In Code Vein liegt die Welt nach einer rätselhaften Katastrophe in Trümmern. Infolge formieren sich Geister-Gesellschaften der Verstorbenen. Ohne Erinnerungen entwickeln die sogenannten Wiedergänger einen Blutdurst, den sie jedoch stillen müssen, um ihren letzten Rest Menschlichkeit zu bewahren. Trinken die Wiedergänger nicht, verwandeln sie sich in Ghouls.

Um aus der Hölle in Code Vein zu entkommen, müsst ihr die Landstriche durchstreifen und eure Vergangenheit erkunden. Außerdem könnt ihr euch mit anderen in Teams zusammenschließen und gemeinsam einen Weg aus dem Verderben finden.

Code Vein – PS4/XB1/PC – Thorns of Judgement (E3 2017 Trailer)