CODE VEIN – Neue Story- und Charakteren-Details enthüllt

Code Vein von Bandai Namco meldet sich mit ein paar weiteren, neuen Details zur Story als auch den im Third-Person-Action-RPG vorkommenden Charakteren enthüllt.

Code Vein erzählt die Geschichte der Wiedergänger, unsterbliche Krieger, die geschaffen wurden, um gegen die Bedrohung der Menschheit vorzugehen, welche nach dem “Großen Einsturz”, einem überaus schlimmen Ereignis, währenddessen ein Großteil der Weltbevölkerung ausgelöscht wurde, erschienen sind. Leichen bekommen einen Biologischen-Organ-Regenerativen-Parasiten injiziert, der sie von den Toten wieder auferstehen lässt und übermenschliche Kräfte verleiht. Die Kehrseite der Medaille: gezahlt wird mit Erinnerungen.

Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle eines Wiedergängers und eure Reise beginnt infolge des Kampfes gegen die Königin. Ihr werdet an einem unbekannten Ort, inmitten einer zerstörten Stadt erwachen. An eurer Seite wird Io sein, der von euren Kräften weiß. Mit sollt ihr in der Lage sein die verbrannten Blutquellen, die überall in der Stadt zu finden sind, wiederzubeleben.

Blutquellen generieren Blutperlen und diese sind aufgrund ihres Kraft-steigenden Effekts überaus begehrt. Die Blutperlen sorgen allerdings auch für eine Machthierarchie, in der die Schwachen wie Sklaven behandelt werden. Zusammen mit Io werdet ihr von einer Gruppe Wiedergänger gefangen genommen. Infolge werdet ihr gezwungen im Untergrund nach den wertvollen Blutperlen zu suchen, während Io als Geisel festgehalten wird.

Nach verlassen des Untergrunds werdet ihr feststellen müssen, dass die Wiedergänger aufgrund ihres Blutdurstes als auch eines injizierten Miasmas auflösen. Die Folge: verlorene Wiedergängern versuchen euch anzugreifen, haben aber die Rechnung ohne Louis gemacht, der fast wie aus dem Nichts auftauchen und euch unterstützen wird. Nicht zuletzt wird er euch den Weg zur Basis weisen… und am Ende mithelfen eure Erinnerungen zurück zu gewinnen, sodass ihr einen Ausgang aus dieser total verrückten Welt finden könnt.

Code Vein soll 2018, konkreter Termin: tba, für PC (Steam), Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen.