Code Vein – Neues Vampir-Action-RPG von Bandai Namco erscheint 2018

Code Vein ist das neu Projekt von Bandai Namco, welches auf Basis der Unreal Engine 4 entsteht und 2018, konkreter Termin: tba, für bisher nicht näher genannten Konsolen-Plattformen erscheinen soll.

Code Vein greift das Vampir-Thema auf und soll ein Action-Rollenspiel werden. Als Spieler unternehmt ihr eine virtuelle Reise in eine dystopische Zukunft, in der die Welt in Trümmern liegt. Mittendrin im Chaos versteckt sich eine geheime Gesellschaft von Ausgestoßenen: die Vein. Es wird ums Überleben gekämpft – aber zu welchem Preis? Die Bewohner sind mit mächtigen Fähigkeiten ausgestattet, haben im Gegenzug aber einen ungeheuren Blutdurst entwickelt und zudem ihre Erinnerungen verloren.

Ihr werdet in die Rolle eines sogenannten Wiedergängers schlüpfen und zusammen mit einem Gefährten, den ihr euch aussuchen könnt, müsst ihr euch auf den Weg machen die verlorenen Erinnerungen und damit einen Ausweg zu finden. Es gilt sich bösartigen Gegnern, darunter auch gigantische Bosse, zu stellen.

Als Wiedergänger habt ihr Zugang zu Blutschleiern, eine Art Apparatur, mit deren Hilfe ihr Gegnern Blut abzapfen könnt, um euch selbst zu nähren. Aber Vorsicht! Wer zu viel vom roten Lebenssaft trinkt, kann sich schnell verlieren und als teuflischer Ghul enden.

Weiterhin werden euch Gaben zur Verfügung stehen, mit denen ihr eure Fähigkeiten verbessern könnt, unter anderen die Gestalt verändern, eure eigene Stärke erhöhen, Gegner schwächen oder neue Waffenfunktionen mit stärkeren Angriffen beschwören. Gaben allerdings verlangen auch Opfer, die ihr erbringen müsst. Generell lässt sich das Waffenarsenal zusammen mit den Gaben jedes Charakters kombinieren, sodass ihr euch nicht nur an die Kampfsituationen anpassen, sondern auch eure eigenen Strategie, die zu eurem Spielstil passt, entwickeln könnt.

Code Vein wird vom God Eater-Team entwickelt. Ein erster Trailer soll Anfang Mai 2017 veröffentlicht werden, einige erste Code Vein Screenshots könnt ihr euch nachfolgend schon anschauen.