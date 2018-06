Code Vein – Release-Termin, Collector’s Edition und neuer Trailer verfügbar

Das Action-Rollenspiel Code Vein hat einen finalen Release-Termin erhalten, wie Bandai Namco bekanntgegeben hat. Demnach wird Code Vein am 28. September 2018 für PC via Steam, Playstation 4 und Xbox One erscheinen, folglich haben sich die Gerüchte – für manchen RPG-Fan vielleicht auch leider, bezüglich eines Release-Termins Ende Juli 2018 nicht bestätigt.

Code Vein – PS4/XB1/PC – Salvation or Destruction (German)

Weiterhin hat Bandai Namco eine Code Vein Collector’s Edition in Aussicht gestellt, die ihr für PS4 und Xbox One erstehen könnt. Die Sammlerausgabe soll, neben dem Hauptspiel, eine exklusive, ca. 17 cm große Figur des Charakters Mia Karnstein beinhalten. Dazu kommen außerdem digitale Inhalte wie der Soundtrack, ein digitales Artbook und das In-Game-Anpassungsset „Unersättlicher Blutdurst“ für alle Charaktere.

