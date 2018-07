Code Vein – Zahlreiche neue Details enthüllt sowie drei Gameplay-Trailer vorgestellt

Bandai Namco hat zahlreiche neue Informationen, Screenshots und auch frische Trailer während der Animation-Comic-Game Hong Kong 2018 zum erst kürzlich verschobenen Code Vein veröffentlicht. Hierbei werden mehr Story-relevante Details zu Jack und Eva vorgestellt, ein neues Sandgebiet gezeigt, zwei Waffentypen näher in den Fokus gerückt sowie die ersten beweglichen Bilder zu Begleiterin Io gezeigt.

Nachfolgend gibt es zunächst die Trailer zu Io und darauffolgend erhaltet ihr alle weiteren Infos sowie den kompletten Livestream zu Code Vein am Ende dieser Meldung.

Code Vein – Zwischensequenz mit Begleiter Io

Code Vein – Boss-Kampf der Io in Aktion zeigt

Code Vein – Gameplay-Szenen zeigen mehr von Io

Jack und Eva

Da Jack der Wächter des “God Shell” ist und er sich auf einer Mission befindet, sind eure Wege miteinander verflochten. Er stellt sich euch nicht nur einmal in den Weg und hat dabei jedes mal ein mysteriöses funkeln in den Augen. Doch ist der Ursprung dessen, und wie es mit seiner Stärke verbunden ist, noch ein Rätsel. Alles, was sich Jack in den Weg stellt, wird ohne Gnade beseitigt. Daher trägt er auch den Titel „Wiederkehrer-Jäger“. Jacks Kraft erlaubt es ihm sogar in einer aussichtslosen Situation siegreich hervor zu gehen. An Jacks Seite ist Eva, eine Wiederkehrerin die an Blutdurst leidet. Es ist unklar, ob Jack ihr gegenüber auch feindselig gestimmt ist.

Ruinen im Sand

Die Ruinen im Sand sind von einem auf den anderen Tag erschienen und beherbergen die lebendig begrabenen Verlorenen. Diese lassen es sich auch nicht nehmen, die Wiederkehrer zu packen und mit sich hinab in den Sand zu ziehen. Daher ist hier Obacht geboten, denn diese Ruinen sind ein gefährlicher Ort, ohne Aussicht auf fruchtbares Land. Umso länger ihr euch in der Wüste aufhaltet, umso schneller geht euer Ichor-Vorrat zur Neige. Wenn das passiert, könnt ihr in den Kämpfen keine Gaben mehr einsetzen, und das kann unter Umständen euer Todesurteil sein. Zu allem Überfluss ist eure Bewegung in dem Sand eingeschränkt, wodurch ihr ein leichteres Ziel für die Verlorenen seid. Doch vergesst eure Umgebung bei all den Kämpfen nicht, denn neben Höhlen könnt ihr auch Nebenpfade erkunden, die leicht übersehen werden können.

Bajonett und die Axt

Auch wenn die Waffen der selben Kategorie angehören, sind die Attacken stets unterschiedlich. Hierbei beleuchten wir einmal das Bajonett und die Axt.

Black-Clothed Bajonett Starker Angriff: Feuert, ebenfalls wie bei der Standard Attacke, eine Kugel ab, die hierbei jedoch mehr Power hat; Aufgeladener Starker Angriff: Fünf Kugeln werden wie ein Fächer abgefeuert und können selbst schnelle Gegner aufhalten;

Riot-Smasher Starker Angriff: Feuert Kugeln mit einer hohen Streuungsrate ab, wodurch die Waffe besonders für Nahkämpfe geeignet ist; Aufgeladener Starker Angriff: Die Anzahl der abgefeuerten Kugeln erhöht sich und die Streuung dafür reduziert. Dadurch steigt die Reichweite und Gegner können leichter weggestoßen werden;

The Solid Piercer (Hellebarde) Starker Angriff: Schwingt die Waffe mit einem langen Hieb nach vorne, so dass der Gegner aufgespießt wird; Aufgeladener Starker Angriff: Ein langer Hieb nach vorne, gepaart mit einer Druckwelle, wodurch die Gegner einfacher betäubt werden können;

(Hellebarde) The Bisected Garnet (Axt) Starker Angriff: Eine Slash-Attacke mit einer darauffolgenden Druckwelle; Aufgeladener Starker Angriff: Nach einer Drehung wird ein Satz nach vorne zurückgelegt, bei dem Druckwellen in die jeweilige Richtung ausgestoßen werden. Die Anzahl als auch die Reichweite der Druckwellen ist bei dem aufgeladenen Angriff erhöht;

(Axt)

Code Vein soll weltweit im Jahr 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Ein konkreter Release-Termin wurde nach der Verschiebung im Juli 2018 noch nicht wieder genannt. Nachfolgend findet ihr die zahlreichen Screenshots von Code Vein, sowie den Livestream zu Code Vein.

Code Vein - Livestream zu Code Vein