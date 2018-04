Conan Exiles – Offizieller Launch-Trailer stimmt auf die Veröffentlichung des Survival-Spiels ein

Nach knapp 14-monatiger Early-Access-Phase von Conan Exiles steht nun der Launch vor der Haustür und dazu hat nun Entwickler Funcom einen Trailer veröffentlicht. Am 8. Mai 2018 wird das Survival-Spiel auch offiziell für Play Station 4 verfügbar sein, was bislang nur PC- und Xbox-One-Besitzern vorbehalten war!

In Zusammenarbeit mit Deep Silver soll es neben der digitalen Fassung, durch die ihr beim jetzigen Kauf den Early-Access-Zugang sichern könnt, auch eine Day-One- und Limited-Edition im Handel erhältlich sein und folgende Inhalte bieten:

Conan Exiles Day-One Edition

Das Hauptspiel

Erweiterung “Frozen North”

Farbige bedruckte Weltkarte

Ingame-Item Atlandisches Schwert, auch bekannt aus Conan der Barbar

Diese Edition kostet derzeit 39,99 Euro (PC) beziehungsweise 49,99 Euro (Play Station 4 und Xbox One). Die bekannten Vorverkaufsstellen in Deutschland wären Amazon und Gamestop. Im Fall der Xbox-One-Version scheint derzeit noch eine vergünstigte Variante auf Amazon im Umlauf zu sein, denn dort kostet die Day-One-Edition aktuell 39,98 Euro. Also schnell sein, zugreifen lohnt sich!

Conan Exiles Limited Edition

Das Hauptspiel

Die Erweiterung “Frozen North”

Eine exklusive 15cm große Conan Figur, angefertigt aus Polyresin

Farbiges Comicbuch aus dem Hause Dark Horse (gedruckt)

Farbiges Artbook (gedruckt)

Farbige Weltkarte von Conan Exiles (gedruckt)

(gedruckt) Sechs digitale Comics ebenfalls vom Comicverlag Dark Horse und erzählen die “A Witch Shall Be Born”-Geschichte

Ein 368 Seiten starkes digitales Regelwerk des Conan Pen & Paper Rollenspiels von Modiphius

Die Limited-Edition kostet euch 69,99 Euro (PC) beziehungsweise 79,99 Euro (Play Station 4 und Xbox One). Auch hier gelten Amazon und Gamestop als die bekannten Vorverkaufsstellen.

Conan Exiles ist ein Open-World-Survival-Spiel, angesiedelt in der gnadenlosen Welt von Conan dem Barbaren. Du wurdest vertrieben, ausgestoßen, geknechtet und dazu verurteilt dich im Ödland zu behaupten, in dem nur der Stärkere überlebt. Allein auf deinem eigenem Server oder im Online-Multiplayer-Modus musst du dich behaupten und dein eigenes Reich erschaffen. Neben einer weitläufigen Welt, erwarten euch die Gefahren, den jeder möchte euer kurzes Leben zu nichte machen, sei es Nekromanten und Schwarzmagier aus der Wüste, Frostriesen und Untote im Norden oder Schlangenmenschen im Vulkan. Selbst die Welt ist nicht freundlich: Sengende Hitze und klirrende Kälte erschweren Euch die Reise und erfordern die entsprechende Kleidung. Doch darüber hinaus könnt ihr gigantische Ruinen und Sanddünen erforschen die voller Geheimnisse stecken.

Mit den gesammelten Ressourcen und gefundenen Schätzen könnt ihr Waffen und Werkzeuge bauen. Um zu überleben, könnt ihr Burgen, Städte und Festungen erbauen. Die angesiedelten Stämme können auch versklavt werden, wodurch sie für euch arbeiten und euer Zuhause beschützen, wenn ihr euch mal auf einer längeren Reise befinden solltet. Der Glaube spielt in Conan Exile auch eine wichtige Rolle! Bei der Charaktererstellung könnt ihr euch zwischen Yog, Mitra, Set und Crom entscheiden. Ihr müsst Tempel bauen und eurem Gott Opfergaben darlegen, um ihn zu besänftigen und ihre Gunst euer zu nennen. Denn dadurch erhaltet ihr einzigartige Vorteile, abhängig davon welche Gottheit ihr gewählt habt, und könnte ihre Avatare im Kampf dazu beschwören!

Conan Exiles – Launch-Trailer