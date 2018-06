Control – Neuer Titel von Remedy mit Trailern und Screenshots angekündigt

Remedy Entertainment, die Macher von Max Payne und Alan Wake, haben den E3 2018 Showcase von Sony genutzt, um ihren neusten Titel Control der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Nachdem Remedy Entertainment zuletzt mit Quantum Break von sich reden machten, welches exklusiv für Xbox One erschienen ist, haben sie mit 505 Games einen neuen Vertriebspartner erhalten. Bisher machte der neue Titel von Remedy Entertainment unter dem Codenamen P7 auf sich aufmerksam und auch eine offizielle Ankündigung während der E3 2018 wurde bereits im Vorfeld angekündigt.

Control – Reveal Trailer [PS4] E3 2018

In Control möchte Remedy Entertainment das Remedy typische Gunplay mit übernatürlichen Fähigkeiten kombinieren und unsere vertraute Realität mit dem Unerklärlichen kombinieren. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Jesse Faden, der neuen Leiterin des Federal Bureau of Control, einer geheimen Behörde in New York. Nach der Invasion einer außerweltlichen Gefahr, versucht ihr als Jesse Faden die Kontrolle zurück zu erlangen und die Gefahr zu beseitigen.

Control – Gameplay Demo | PlayStation Live From E3 2018

Das Hauptquartier des Federal Bureau of Control befindet sich in einem riesigen Wolkenkratzer, welcher als „Das Älteste Haus“ bekannt ist und von der jenseitigen Hiss überfallen wird. Bei den Hiss handelt es sich um eine Macht, welche alles verderben lässt, was sich ihr in den Weg stellt, und auch den vorherigen Direktor getötet hat. Zum Glück verfügt Jesse ebenfalls über übernatürliche Fähigkeiten, als auch einer speziellen Waffe, welche nur vom Director des Federal Bureau of Control genutzt werden kann. Diese Waffe beugt sich dem Willen von Jesse und kann dadurch in ihrer Form verändert werden, um sich den entsprechenden Situationen anzupassen.

Das ist auch bitter nötig, da auch das Hauptquartier nicht das ist, was es von außen zu sein scheint. Der Grundriss des Gebäudes verändert sich und steckt voller Geheimnisse.

Control soll 2019 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.