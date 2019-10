Corsair – Carbide 100R gedämmte Midi Tower ohne Netzteil

Corsair ist bereits seit 1994 eine feste Größe im Computer-/PC- und Gaming-Segment und seither hält das Unternehmen ein breites Spektrum an Hardware- und Peripheriegeräte – gleich ob Speicherriegel, Lüfter, Präzisionsmäuse, kabellose Headsets, hochperformante Netzteile oder Gehäuse in unterschiedlichen Ausführungen für Spieler jeglicher Couleur als auch Nutzer bereit. Design und High-Performance sind die fundierten Steckenpferde von Corsair, mit dem das Unternehmen Kunden seit Gründung immer wieder höchst zufriedenstellt.

Vor allem PC-Nutzer aber auch PC-Spieler werden bei Corsair fündig, insbesondere dann, wenn es darum geht einen eigenen PC von Grund auf selbst zusammenzustellen und zusammenzubauen. Essentielle Grundlage dafür sind natürlich nicht nur die Bauteile selbst, sondern auch ein passendes Gehäuse, so wie dieses hier: Corsair Carbide 100R gedämmt Midi Tower ohne Netzteil in schwarz. „Klein aber fein“ beschreibt Corsairs‘ 100R Midi Tower, in dem ihr ohne Probleme ein Monstersystem stylisch und gleichzeitig unauffällig unterbringen könnt. Unauffälliges schwarz und die gitterfreie Frontplatte sorgen für klare, schlichte Linien – gesamt ein zeitloses Design.

Die vorhandenen Einschübe (2x 5.25 Zoll (extern) + 4x 3.5/2.5 Zoll (intern)) des Corsair Carbide 100R bieten Platz für werkzeuglos installierbare Laufwerke. Alle vier Festplattenfächer unterstützen natürlich SSD-Laufwerke, sodass ihr Geräte auch nach persönlichem Gusto kombinieren könnt. Ein bereits vorinstallierter Lüfter ist vorhanden, der über eine dreistufen Steuerung verfügt – je nach Auslastung des PCs. Zudem ist Platz vorhanden, sodass bei Bedarf ein weiterer Lüfter verbaut werden kann. Zu den Frontanschlüssen gehören ein Kopfhöreranschluss, ein Mikrophonanschluss und zwei USB 3.0-Anschlüsse, die schnellen und einfachen Zugriff auf tragbare Festplatten und USB-Sticks ermöglichen. Wenn auch kein Fenster den Blick auf euer sorgfältig zusammengestelltes Innenleben in dem Corsair Midi Tower freigibt, so verfügt das Gehäuse über eine passende Dämmung. Die seitlichen Abdeckungen sind mit schalldämpfenden Werkstoffen isoliert, sodass Lüftergeräusche deutlich reduziert werden.

Zu den Besonderheiten des Corsair Carbide 100R Midi Tower gehört zweifelsfrei, dass ihr die Möglichkeit habt einen CPU-Kühler bis max. 150mm als auch Grafikkarten bis max. 414mm sowie eine Lüftersteuerung verbauen zu können. Aufgrund dieser Gegebenheiten habt ihr einen ordentlichen Aktionsradius, der euch beim Kauf eurer gewünschten Komponenten nicht nachhaltig einschränkt.

Auch wenn es sich um einen sogenannten Midi Tower (= mittlere Größe) handelt, bietet aber das Gehäuse einen gewissen Platz. Die Maße werden laut Hersteller mit 471 mm x 200 mm x 430 mm (LxBxH) angegeben.

Der Corsair Carbide 100R gedämmte Midi Tower ohne Netzteil in schwarz bietet ordentliche Verarbeitung und ein überaus großzügiges Innenleben für euren geplanten Rechneraufbau und das Ganze obendrein noch zu einem sehr vernünftigen Preis. Geeignet für alle PC-Nutzer/-Spieler, die ihren Rechner selbst zusammenbauen und diesen Zuhause oder im Büro aufstellen wollen.