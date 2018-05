The Council – Release-Termin zur “Hide an Seek”-Episode bekannt

“Hide and Seek”, die zweite Episode des im März gestarteten Mystery-Abenteuers The Council, soll am 17. Mai 2018 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erscheinen. Für Inhaber des Season-Passes wird die neue Episode voraussichtlich bereits ab dem 15. Mai 2018 verfügbar sein. Das komplette Adventure umfasst insgesamt fünf Episoden. Die restlichen sollen ebenfalls noch in diesem Jahr erscheinen.

The Council begleitet uns in die Vergangenheit des Jahres 1793. Wir erleben die Abenteuer von Louis de Richet, einem Mitglied des Geheimbundes, den es im Zusammenhang mit dem Verschwinden seiner Mutter auf eine Insel vor der Küste Englands verschlägt. Der Einladung Lord Mortimers folgend, gerät der Protagonist schon bald in ein Dickicht aus Intrigen und Manipulationen. In Episode 2 gerät erstmals auch das spanische Staatsoberhaupt unter Verdacht.

The Council versteht sich als erzählerisches Adventure und wurde von Big Bag Wolf entwickelt. Spielerisch geht es vor allem um Manipulationen, die in Kombination mit einem neuartigen Feature, dem „Social-Influence-System“, direkten Einfluss auf den Verlauf der Geschichte haben sollen. Das Mystery-Abenteuer verfügt über eine englische Synchronisation, enthält aber auch deutsche Untertitel.