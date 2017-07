Crackdown 2 – Indizierung vorzeitig aufgehoben

Die für Deutschland zuständige Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, kurz BPjM, hat mit ihrer aktuellen amtlichen Bekanntmachung mitgeteilt, dass Microsofts Xbox 360-exklusives Actionspiel Crackdown 2 nicht mehr länger auf dem Index steht! Die Indizierung und damit die Listenstreichung erfolgt mit dem heutigen Freitag, 28. Juli 2017.

Offenbar hat sich Microsoft, wie schon bei Gears of War und Gears of War 2, ordentlich ins Zeug gelegt, um eine vorzeitige Listenstreichung von Crackdown 2 zu erwirken. Obwohl Crackdown 2 noch keine zehn Jahre auf dem Index stand, die Indizierung erfolgte am 31. Dezember 2010, ist es den Redmonder trotzdem gelungen den Agenten deutlich früher wieder auf freien Fuß zu setzen.

Bereits Ende Mai 2017 wurde bekannt, dass auch der erste Crackdown-Titel vom Index genommen wurde. Auch wenn Crackdown 2007, sowie wie auch Crackdown 2 in 2010 nicht einmal offiziell in Deutschland erschienen sind, wurden verschiedene verfügbare ausländische Versionen indiziert.

Da nun Crackdown und Crackdown 2 in Deutschland nicht mehr indiziert sind, steht einem offiziellen Release in Deutschland nichts mehr im Wege – auch im Hinblick auf Crackdown 3, das am 7. November 2017 für Xbox One veröffentlicht werden soll. Nicht auszuschließen ist, dass Microsoft eventuell eine Bonus-Aktion oder ähnliches im Hinterkopf hat.