Crackdown 3 – Ankündigung wurde einfach zu früh gemacht, sagt Microsoft

Die Ankündigung von Crackdown 3 ist laut Microsofts General Manager Studio Publishing Shannon Loftis während der E3 2014 schlichtweg zu früh erfolgt.

Crackdown 3 ist zweifelsfrei ein Großprojekt, soll es gesamt drei eigenständige Spielmodi bieten und um das bestmögliche Ergebnis liefern zu können, brauchen die drei Teams Reagent Games, Sumo Digital und Cloudgine, die an Crackdown 3 arbeiten, schlichtweg mehr Zeit.

Crackdown 3 wurde bekanntlich schon mehrfach verschoben. Zunächst war geplant den Actiontitel Ende 2016 zu veröffentlichen. Im weiteren Verlauf war als nächster Release-Termin 2017, zuletzt konkretisiert mit dem 7. November 2017, vorgesehen. Aber auch dieses Veröffentlichungsdatum, so Microsoft vor knapp zwei Wochen, kann nicht gehalten werden und der Release von Crackdown 3 wurde kurzerhand auf das Frühjahr 2018 verlegt.

Die erneute Verschiebung begründet Loftis damit, dass das Xbox Publishing Team festgestellt habe, dass die Spielerfahrung, die überzeugend sein muss, wichtiger ist als Crackdown 3 pünktlich zum anvisierten Termin zu veröffentlichen. Loftis dazu – Zitat:

Wir haben die Herausforderung drei Spielmodi in bestmöglicher Qualität abzuliefern definitiv unterschätzt. Also brauchen wir die Extrazeit und wir wollen sicherstellen, dass wir auch das Crackdown-Spiel abliefern, das die Fans haben wollen. Es war eine super harte Entscheidung, die deshalb noch härter war, weil wir das Spiel schon angekündigt hatten.

Die Erfahrung mit Crackdown 3 hat innerhalb des Xbox Teams auch dazu geführt, dass man künftig mit Ankündigungen anders umgehen werde. Laut Loftis sehe es zwar aktuell so aus, dass Fans den Eindruck gewinnen würden, es gebe nur wenige Xbox One-Exklusivtitel (vier bis Jahresende), aber gearbeitet würde an einigen mehr. Loftis dazu – Zitat:

Ich denke, dass wir in der Vergangenheit den Fehler gemacht haben exklusive Spiele zu früh anzukündigen. Wir versuchen daraus zu lernen und es künftig besser zu machen. Und wir haben noch ein bisschen was in der Entwicklung, über das wir aber im Moment noch nicht sprechen werden. Wir haben einiges vor und wir wollen sicherstellen, dass wir nicht nur im Frühjahr 2018, sondern auch im Sommer, im Herbst 2018 und im Frühjahr 2019 tolle Erfahrungen für Xbox One-Spieler anbieten können.