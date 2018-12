Crackdown 3 – Game Awards 2018 „Step up your Boom: Suit Up“-Trailer veröffentlicht

Im Zuge der The Games Awards 2018 hat Microsoft auch einen neuen Crackdown 3-Trailer veröffentlicht, den wir euch nachfolgend eingebunden haben.

Erwartet jedoch keine neuen bzw. weiteren Crackdown 3 Gameplay-Szenen. Vielmehr bekommt ihr Commander Jaxon als eine Art Fashion-Victim zu sehen, da der legendäre Agent in virtueller Form mit seinem Counterfeit, dem US-Amerikanischen Schauspieler und ehemaligen NFL-Spieler Terry Crews, interagiert. Während das virtuelle Abbild in seinem obligatorischen Kampfanzug bequem als auch amüsiert im Sessel sitzt, posiert Terry Crews im feinen Zwirn.

Crackdown 3 – Step Up Your Boom: Suit Up

Crackdown 3 gehört zum Xbox One X Enhanced-Programm und ist außerdem ein Xbox Play Anywhere-Titel. Weiterhin ist Cross-Play-Unterstützung für PC (Win10) und Xbox One vorgesehen. Wahlweise sollt ihr Crackdown 3 alleine oder gemeinsam mit einem Freund im Online-Koop via Xbox Live spielen können.

Crackdown 3 soll, wie zuletzt berichtet und sofern es auch keine Verschiebungen mehr gibt, final am 15. Februar 2019 für PC (Win10) und Xbox One-Konsolen im Handel, als digitaler Download und am Release-Tag via Xbox Game Pass erscheinen.