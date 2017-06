Crackdown 3 – Gameplay-Trailer zeigen Spielgeschehen

Nachdem während der E3 2017 Pressekonferenz von Microsoft ein neuer Crackdown 3 Trailer veröffentlicht und der Release-Termin bekanntgegeben wurde, folgen jetzt einige neue Gameplay-Videos.

Im Zuge der E3 2017 konnte Crackdown 3 angespielt werden, wodurch die folgenden Crackdown 3 Gameplay-Videos entstanden sind. Da es sich bei einem Video um abgefilmtes Offscreen-Material handelt, ist die Bildqualität leider nicht optimal, vermittelt aber dennoch einen guten Eindruck vom Crackdown 3 Gameplay.

【E3 2017 試玩】《除暴戰警 3 / Crackdown 3》設計總監親自試玩

CRACKDOWN 3 – 12 Minutes of Gameplay Demo (E3 2017) Xbox One, PC

Crackdown 3 erscheint am 7. November 2017 für Xbox One und Xbox One X. Crackdown 3 ist ein Xbox Play Anywhere-Titel und kann daher ebenfalls auf Windows 10 gespielt werden.