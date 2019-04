Crackdown 3 – Squad-Feature für Wrecking Zone angekündigt und Insider können vorab testen

Microsoft hat bekanntgegeben, dass der Crackdown 3 Onlinepart Wrecking Zone mit dem Squad-Feature erweitert werden soll. Mit dem Squad-Feature bekommt ihr die Möglichkeit an die Hand euch mit Freunden zusammen zu schließen und gemeinsam gegen andere Agenten anzutreten. Bevor jedoch Squads allgemein gültig via Update bereitgestellt werden, soll das Feature getestet werden – und da kommt ihr ins Spiel, zumindest dann, wenn ihr auch Xbox Insider seid.

Laut Microsoft ist ein Crackdown 3 Wrecking Zone Squad Techniktest geplant. Dieser findet am kommenden Donnerstag, 11. April 2019 von 7:00 pm bis 8.30 pm BST (British Summer Time) statt, das entspricht 20:00 Uhr bis 21:30 Uhr unserer Zeit. Um das Maximum beim Matchmaking herauszuholen wird sich bei diesem Techniktest auf „Agent Hunter“ konzentriert, sodass so viele Spieler wie möglich teilnehmen können. Auf diese Weise können Bugs, Probleme und Sonstiges gefunden werden, was unter Umständen das Crackdown 3 Onlinespiel beeinträchtigen kann.

Um am Crackdown 3 Wrecking Zone Squad Techniktest teilzunehmen, gibt es zwei Möglichkeiten:

Habt ihr bereits an vorigen Crackdown 3 Testläufen teilgenommen, stellt lediglich sicher, dass der „Wrecking Zone Technical Test“-Client auf dem aktuellsten Stand ist. Ob das der Fall ist, könnt ihr dem Insider-Menü -> Spiele -> Wrecking Zone Technical Test -> Store entnehmen. Je nachdem, was dort angezeigt wird, müsst ihr die Client wahlweise herunterladen oder einfach nur starten.

Habt ihr bisher an keinem Crackdown 3 Techniktest teilgenommen, startet die Xbox Insider Hub App, wählt in Folge -> Insider Inhalte -> Spiele -> Wrecking Zone Technical Test. Wählt dort „join“ (teilnehmen) und wartet darauf, dass die Registrierung abgeschlossen wird. Ist das der Fall, gelangt ihr zurück in den Store-Bereich und könnt den passenden Client herunterladen.