Crackdown 3 – Terry Crews alias Agent Isaiah Jaxon auf Comic-Con Panel mit von der Partie

Microsoft hat bekanntgegeben, dass der ehemalige NFL Linebacker und Defense End sowie Schauspieler Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine, White Chicks, The Expendables) auch an der Crackdown 3 Forumsrunde im Zuge der Comic-Con International San Diego 2017 mit von der Partie sein wird.

Terry Crews steht für Commanding Agent Isaiah Jaxon in Crackdown 3 und er wird zusammen mit Major Nelson nicht nur über den Actiontitel an sich sprechen, sondern auch ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern als auch seinen Charakter näher vorstellen. Zudem werden Crews und Major Nelson von Mitgliedern des Crackdown 3 Entwicklerteams unterstützt, und gemeinsam werde man über exklusive Details bezüglich der Crackdown 3 Story und als auch der Charakteren, die ihr im Spiel treffen werdet, fachsimplen.

Crackdown 3 soll am 7. November 2017 für Xbox One und Xbox One X erscheinen. Als geplanter Xbox Play Anywhere-Titel wird Crackdown 3 außerdem auch auf Windows 10 PC spielbar sein.