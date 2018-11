Crackdown 3 â€“ â€žWrecking Zoneâ€œ-Gameplay und Release-Termin steht fest

Im Zuge des Xbox XO18-Events am gestrigen Abend wurde auch, wie angekündigt, neues zu Crackdown 3 mit neuem Trailer als auch neuen Infos präsentiert.

Microsoft Studios Senior Creative Director Joseph Staten lieferte mit Agent Hunter einen Rundgang durch den Spieler-gegen-Spieler-Modus „Wrecking Zone“ und zeigte dabei auch gleiche mit „Blackout Zone“ eine der Karten, die in dem neuen Multiplayer-Modus verfügbar sein soll. Im Crackdown 3 „Wrecking Zone“-Spielmodus treten zwei Teams bestehend aus fünf Agenten in einer völlig zerstörten Arena gegeneinander an.

Crackdown 3 gehört zum Xbox One X Enhanced-Programm und ist außerdem ein Xbox Play Anywhere-Titel. Zudem wird es Cross-Play-Unterstützung für PC (Win10) und Xbox One geben. Wahlweise werdet ihr Crackdown 3 alleine oder gemeinsam mit einem Freund im Online-Koop via Xbox Live spielen können.

Crackdown 3 soll, sofern es keine Verschiebungen mehr gibt, final am 15. Februar 2019 für PC (Win10) und Xbox One-Konsolen im Handel, als digitaler Download und im Xbox Game Pass erscheinen.

X018 – Crackdown 3: Get The Jump

X018 – Crackdown 3 Wrecking Zone Gameplay Trailer