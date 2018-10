Crackdown 3 â€“ XO18 Event-PrÃ¤sentation bestÃ¤tigt

Microsoft Mexiko hat auf Twitter bekanntgegeben, dass während des XO18 auch das von vielen schon lang erwartete Crackdown 3, welches derzeit bei Sumo Digital, Microsoft Studios und Elbow Rocket entsteht, präsentiert werden soll. Damit stehen die Chancen gut wieder mal einen Blick auf das Actionspiel werfen zu können, das zuletzt recht ausführlich während der E3 2018 gezeigt wurde.

Das XO18 Event von Microsoft findet Anfang November 2018 in Mexiko statt. Xbox-Chef Phil Spencer hatte die XO18-Fan-Veranstaltung Ende September 2018 in der Xbox Inside Show, da auch Maus & Tastatur-Support für Xbox One-Konsolen in Aussicht gestellt hat, angekündigt. Stattfinden wird das Ganze am 10. und 11. November 2018, wie erwähnt in Mexiko City. Geplant sind Neuigkeiten, First Looks und Überraschungen. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, soll sich während der geplanten größten Xbox Inside Episode informieren können. Der Xbox Inside Livestream wird auf Mixer am Samstag, 10. November 2018 ab 22:00 Uhr (unserer Zeit) verfügbar sein. Auch danach sollen weitere Events und Aktionen per Stream übertragen werden. Möglich auch, dass ihr auf diese Weise ein paar neue Eindrücke von Crackdown 3 erhaschen könnt.

Crackdown 3 soll, nachdem das Actionspiel zuletzt erneut verschoben wurde, im Februar 2019, konkreter Termin: tba, exklusiv für Windows 10 PCs und Xbox One-Konsolen erscheinen.

Phil Spencer Announces X018 and Mouse & Keyboard Support