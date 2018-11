Crackdown â€“ Kostenlos laden und spielen

Das Actionspiel Crackdown kann aktuell kostenlos im Microsoft Xbos Store heruntergeladen und gespielt werden. Microsoft bietet den Titel im Zuge des anstehenden Xbox XO18-Events sozusagen als Zuckerl an, denn anders als PUBG und PES 2018, werdet ihr Crackdown sicher behalten können und somit seid ihr in Sachen Spielen nicht an eine bestimmte Zeit (Stichwort Free-to-play-Weekend) gebunden.

Crackdown kann zudem via der Xbox One Abwärtskompatibilität als Remaster inklusive 4K Support auf Xbox One X gespielt werden. Um Crackdown, welches erstmals im Februar 2007 für Xbox 360 erschienen ist, zu laden, folgt einfach diesem Link in den Xbox Store (USA) – im deutschen Xbox Store ist Crackdown aufgrund der nach wie vor gültigen Indizierung in Deutschland nicht zu bekommen.