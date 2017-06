Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – US TV-Spots und Coco-Trailer

Activision und der zuständige Entwickler Vicarious Visions haben bereits einige Gameplay-Trailer der Spielesammlung Crash Bandicoot N. Sane Trilogy präsentiert.

Jetzt ist es an der Zeit auch zwei Crash Bandicoot N. Sane Trilogy TV-Sots zu veröffentlichen, welche im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt werden. Außerdem dürft ihr mit Coco auch die Schwester von Crash in Aktion bewundern.

Workout | Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy

Salon | Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy

So ganz nebenbei hat sich auch noch Coco in die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy geschlichen, welche in allen drei enthaltenen Titeln (Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back und Crash Bandicoot 3: Warped) gespielt werden kann. Ausgestattet mit neuen Moves und Spezial-Attacken steht sie ihrem Bruder Crahs in nichts nach.

Coco Bandicoot | Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy erscheint am 30. Juli 2017 exklusiv für Playstation 4 und PS4 Pro.