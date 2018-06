The Crew 2 – Erfolge TrophÃ¤en Liste in Deutsch

Während Käufer der Gold Edition von The Crew 2 bereits in der großen Open-World des Rennspiels von Ubisoft unterwegs sein können, müssen sich alle anderen Spieler noch bis zum offiziellen Release am 29. Juni 2018 gedulden, ehe sie auch in das Geschehen eingreifen dürfen. The Crew 2 erscheint für Playstation 4 und Xbox One als digitaler Download oder als Disc-Version im Handel und beinhaltet zahlreiche Erfolge als auch Trophäen.

Insgesamt könnt ihr in The Crew 2 35 Erfolge/Trophäen erspielen, keiner davon wurde als geheim eingestuft.

Nachfolgend könnt ihr euch schon einmal einen Überblick darüber verschaffen, welche Erfolge/Trophäen in The Crew 2 von Ubisoft auf euch warten.

The Crew 2 – Erfolge Trophäen Liste in Deutsch

Du bist am STEUER, Baby – Platin Trophäe

Gewinne alle Trophäen.

Willkommen zu MotorNation – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Dieses Mal sind wir großzügig! Du hast die 1. Episode der Live Xtrem Series abgeschlossen.

Herrscher der Straße – 50 Gamerscore / Silber Trophäe

Schlage Tío Marquéz, den „Street Racing“-König, im Rivalen-Event.

Meister der Ziellinie – 50 Gamerscore / Silber Trophäe

Schlage Clarence Bishop den Dritten, den „Pro Racing“-Erben, im Rivalen-Event.

Kreativer Kopf – 50 Gamerscore / Silber Trophäe

Schlage Sofia, die „Freestyle“-Königin, im Rivalen-Event.

Doppelt oder nichts – 50 Gamerscore / Silber Trophäe

Schlage Tucker Morgan, den „Offroad“-Champion, im Rivalen-Event.

Das war alles! – 100 Gamerscore / Gold Trophäe

Gewinn das große Finale.

Nur Bilder sind wilder – 50 Gamerscore / Silber Trophäe

Beende 40 Fotoaufgaben.

Von Küste zu Küste – 50 Gamerscore / Silber Trophäe

Beende das New-York-Hypercar-Event.

Erstes Autogramm – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Erlange genügend Follower, um den Kultrang „POPULÄR“ zu erreichen.

Pressekonferenz – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Erlange genügend Follower, um den Kultrang „BERÜHMT“ zu erreichen.

Aufstrebender Stern – 50 Gamerscore / Silber Trophäe

Erlange genügend Follower, um den Rang Star zu erreichen.

Der Mann, der Mythos, die Legende – 100 Gamerscore / Gold Trophäe

Erlange genügend Follower, um den Kultrang „KULT“ zu erreichen.

Bist du ein Gott? (Antworte mit ja) – 50 Gamerscore / Gold Trophäe

Erlange genügend Follower, um den Kultrang „KULT 50“ zu erreichen.

Bring Farbe ins Spiel – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Ändere die Farbe eines Fahrzeugs zu Hause.

Der Sammler – 50 Gamerscore / Silber Trophäe

Besitze 30 unterschiedliche Fahrzeuge.

Tausendsassa – 20 Gamerscore / Silber Trophäe

Beende ein Event in jeder Disziplin (Hauptspiel).

Virtuos – 20 Gamerscore / Silber Trophäe

Beende alle Arten von Tests in jeder Familie (Hauptspiel).

Ich schlage dich – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schlage das Highlight eines Freundes (Bestergebnis).

Schwerer Weg zur Hölle – 20 Gamerscore / Silber Trophäe

Beende ein Event im Schwierigkeitsgrad schwer.

Kontaktfreudig – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Beende ein Event in einer Crew.

Easy Rider – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Erlange 500 Follower durch eine Reihe von Stunts im Freien Fahren.

Reality-Prüfung – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Du hast 24 Stunden in unserer virtuellen Welt verbracht. Wir dachten, das solltest du wissen.

Todessprung ohne Netz – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Vollführe einen 100m Meter weiten Sprung auf dem Motorrad.

Drifte wie ein Großer – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Erziele 100.000 Punkte oder mehr in einem Drift-Event.

Spiele wie ein Spieldesigner – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Wiederhole dasselbe Event mindestens 3 Mal in Folge.

Spiele wie ein Art Director – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Nimm ein Bild außerhalb einer Fotoaufgabe nur so zum Spaß auf, weil es gut aussieht.

Das Ende naht – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Erreiche das äußerste Ende der Spielwelt.

Fahr die Juwelen – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Fahre mehr als 2 km im teuersten Auto (Hauptspiel).

Maximale Kraft – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Erreiche die maximale Stufe für eins deiner Fahrzeuge (Hauptspiel).

Ewig beste Freunde – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Fahre 50 km am Stück in einer Crew.

Spiele wie ein Drehbuchautor – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schalte alle Teile frei und schau dir eine Story-Belohnung vollständig an.

Geisterjäger 2 – 10 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schlage einen Rivalen oder den Geist eines Freundes.

Volksfest / Binge Watching – 20 Gamerscore / Silber Trophäe

Beende die komplette Saison der Live Xtrem Series.

Epischer Sieg – 20 Gamerscore / Silber Trophäe

Werte dein Fahrzeug nur mit epischen Teilen auf.