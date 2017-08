The Crew 2 – gamescom 2017 Trailer zeigt Rennszenen und die neue Replay-Funktion

Zu The Crew 2 ist ein neues Gameplay-Video erschienen. Gezeigt werden Szenen von hitzigen Rennen, etwa mit den pfeilschnellen Alpha-Grand-Prix-Flitzern auf echten Rennpisten, oder jene des neuen Motocross-Modus, in welchem es nicht nur riesige Sprünge, sondern auch harte Zweikämpfe geben soll. Zudem wird die neue Replay-Funktion vorgestellt, mit welcher die aufgezeichneten Gameplayszenen grafisch aufbereitet werden können – mit verschiedenen Kameraperspektiven und allerlei Farbfiltern, um daraus Hollywood-reife Actionszenen zu basteln. Sogar das Wetter lässt sich ändern. Per Knopfdruck können diese Videos dann etwa auf YouTube geteilt werden.

Zudem werden einige neue Fahrzeuge vorgestellt. Im Video werden überdies noch kurz die Anfang Woche angekündigten Harley-Davidson-Motorräder behandelt.

Das sich bei Ubisoft in Entwicklung befindende The Crew 2 soll am 16. März 2018 für PC, Playstation 47Pro sowie für Xbox One und Xbox One X erscheinen.

Wer die Chance auf einen Beta-Zugang erhalten will, kann sich weiterhin auf der offiziellen Webseite registrieren.

Frische Gamescom-Impressionen – The Crew 2 | Ubisoft-TV [DE]