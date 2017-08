The Crew 2 – Harley-Davidson Motorräder bestätigt

Ubisoft hat offiziell eine Zusammenarbeit mit Harley-Davidson angekündigt, um die Kult-Motorräder im neuen Open-World-Rennspiel The Crew 2 zur Verfügung stellen zu können.

In The Crew 2 sollen mehrere exklusive Harley-Davidson-Motorräder (ein Jahr exklusiv für die Rennkategorie) integriert werden, mit welchem ihr die offenen Highways unsicher machen könnt.

Als erste Maschine soll die Harley-Davidson Iron 883 als wendige Stadtmaschine im Spiel erscheinen. Weitere Harley-Davidson-Modelle sollen mit der Zeit in The Crew 2 integriert werden.

Ahmed Boukhelifa, Managing Director bei Entwickler Ivory Tower dazu:

Wir sind begeistert, bei The Crew 2 mit Harley-Davidson zusammenzuarbeiten. Harley-Davidson ist eine legendäre, weltweite Marke, die tief in der amerikanischen Kultur verankert ist. Die Partnerschaft lag auf der Hand, da Harley-Davidson denselben Durst nach uneingeschränkter Erkundung und der amerikanischen Leidenschaft für alles Motorisierte repräsentiert. Das hat unsere Vision für The Crew 2 inspiriert.

Heather Malenshek, Vice President Global Marketing & Brand der Harley-Davidson Motor Company äußerte sich folgendermaßen:

Harley-Davidson hat eine lange Tradition, die den American Spirit, die Freiheit und die Liebe zu offenen Strecken zu feiern. Seit fast 115 Jahren erkunden unsere Kunden die amerikanischen Städte und Straßen mit unseren Motorrädern. Mit der Veröffentlichung von The Crew 2 hoffen wir, noch mehr Leute jeden Alters dazu zu inspirieren, sich für den Motorradsport zu begeistern.

Wie bereits während der The Crew 2 Präsentation, anlässlich der E3 2017 bekanntgegeben, können sich geneigte Spieler zur The Crew 2 Beta anmelden und Spieler des Erstlings können exklusive Belohnungen in The Crew 2 erhalten.

The Crew 2 soll im Frühjahr 2018 weltweit für PC, Playstation 4, Playstation 4 Pro, Xbox One und Xbox One X erscheinen.