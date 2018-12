The Crew 2 â€“ Kostenlos Ubisofts Racing-Game am Wochenende spielen

Ubisoft hat bekanntgegeben, dass ihr The Crew 2, beginnend ab morgen, kostenlos spielen könnt. Allgemein gültiger Startschuss für das The Crew 2 Demo-Wochenende ist Donnerstag, 13. Dezember 2018, das Ende wird mit Sonntag, 16. Dezember 2018 angegeben.

Ihr bekommt Zugang zum kompletten The Crew 2 Spiel einschließlich der neusten Ergänzungen Demolition Derby und dem PvP-Modus. Stellt euch den zahlreichen Herausforderungen und macht wahlweise alleine oder mit bis zu vier Spielern die gesamte USA zu Land, zu Wasser und in der Luft unsicher.

THE CREW 2 : Free Weekend Dezember Trailer | Ubisoft [DE]

Entscheidet ihr euch dazu The Crew 2 kaufen zu wollen, wird euer in der Demo-Version erspielter Fortschritt in die Vollversion übernommen. Zudem erhaltet ihr die Möglichkeit die The Cew 2 Standardversion mit einem Rabatt von 67 Prozent zu erstehen. Auf die The Crew 2 Deluxe als auch Gold Edition gewährt euch Ubisoft im Falle eines Kaufs noch 30 Prozent Nachlass. Weiterhin könnt ihr auch den The Crew 2 Season Pass in allen Onlinestores in der Zeit vom 13.-20. Dezember 2018 ebenfalls mit einem Rabatt von 30 Prozent erstehen. Auch erhalten alle Spieler, die am kostenlosen The Crew 2 Wochenende teilnehmen am 17. Dezember 2018 entsprechender ihrer Plattform ein kostenloses, exklusives Fahrzeug:

PC – Ford GT 2005: Touring Car Edition

Playstation 4 – Maserati Gan Turismo S 2009 – Touring Car Edition

Xbox One – MBW Z4 GT3 2011

PC-Spieler können bereits auf die Vorinstallation von The Crew 2 im Uplay Store zugreifen. Playstation 4-Spieler haben ab morgen, 13. Dezember 2018, 13:00 Uhr (MEZ) Zugriff auf den kostenlosen The Crew 2 Client, Xbox One-Spieler können dagegen schon ab 9:00 Uhr mit dem Download beginnen.

Das kostenlose The Crew 2 Wochenende endet für PC-Spieler am 17. Dezember 2018 um 13:00 Uhr, für PS4-Spieler am 17. Dezember 2018 um 21:00 Uhr, für Xbox One-Spieler am 17. Dezember 2018 um 18:00 Uhr.