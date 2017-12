The Crew 2 – Release auf das erste Halbjahr des neuen Geschäftsjahres verschoben

Ubisoft hat bekanntgegeben, dass nicht nur der Far Cry 5-Release verschoben wurde, sondern auch die Veröffentlichung des Rennspiels The Crew 2.

Somit gilt der bisherige Termin am 16. März 208 nicht mehr und als neuer Release-Zeitraum für The Crew 2 wird derzeit allgemeingültig das erste Halbjahr des neuen Geschäftsjahres 2018/2019 genannt. Folglich wird The Crew 2 zwischen dem 1. April 2018 und dem 30. September 2018, konkreter Termin: tba, für PC- als auch Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen.

Als Grund für die The Crew 2 Release-Verschiebung gibt Ubisoft an, dass das Ivory Tower-Entwicklerteam die hinzu gewonnenen Monate für weiter Performing-Tests nutzen werde. Außerdem soll weiter Spieler-Feedback gesammelt und ausgewertet werden, sodass das Rennspiel am Ende nicht nur den Spielern gefällt, sondern auch den, wie es hießt, „eigenen hohen Erwartungen“ gerecht werde.

The Crew 2 wurde dieses Jahr im Juni 2017 während der E3 2017 angekündigt und die Fortsetzung des Rennspiels soll unter anderem verschiedene neue Funktionen, darunter die Replay-Option, bieten und der Fuhrpark wird nicht mehr nur Autos und Motorräder, beispielsweise Harley Davidson-Maschinen, bieten, sondern auch Boote und Flugzeuge.