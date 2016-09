The Crew – Kostenlos die Vollversion des Racers downloaden

Die Vollversion des Rennspiels The Crew kann aktuell anlässlich des 30. Geburtstags des französischen Entwicklers und Publishers Ubisoft kostenlos als Download bezogen werden. Die The Crew Gratis-Vollversion gibt es im Ubisoft eigenen Shop Uplay. Einfach bei Uplay anmelden, den Reiter „Ubi 30“ auswählen, den Bedingungen zustimmen und danach The Crew zur Bibliothek hinzufügen.

Wer noch keinen Uplay Account hat, kann sich diesen jederzeit und vollkommen kostenlos auf Uplay.com anlegen.

The Crew ist inzwischen die vierte kostenlose Vollversion, die Ubisoft anlässlich ihres 30. Geburtstags über Uplay verschenkt. Neben The Crew gab es bereits Prince of Persia: The Sands of Time, Tom Clancy’s Splinter Cell und Rayman Origins.

Auch in den noch verbleibenden Monaten Oktober, November und Dezember des Jahres 2016 wird es Gratis-Vollversionen von Ubisoft geben. Man darf gespannt sein, welche drei Ubisoft-Spiele in den nächsten Monaten kostenlos angeboten werden.

Ubi30 Giveaway – The Crew