Crusader Kings II – Kostenlos erhältlich

Die 2012 veröffentlichte Hardcore-Strategie Crusader Kings II ist noch bis Samstag (7. April 2018, 19.00 Uhr) kostenlos auf Steam erhältlich. Wenn ihr den Titel bis dahin per Klick der Steam-Bibliothek hinzugefügt habt, bleibt er euch dort auch nach Ablauf der Gratis-Aktion erhalten.

Schon das erste Crusader Kings, welches 2004 auf den Markt kam, spielte in der Zeit des Mittelalters, genauer gesagt zwischen 1066 und 1454. Es ist jene Epoche, in der die Rittersleute schwere Kämpfe auf dem Feld und in Tunieren austrugen, nach Ruhm strebten und um die Gunst der Königstöchter rangen. Die Vorgehensweise ist jedoch eine andere als z.B. noch in Europa Universalis. Nicht die Eroberung fremder Länder steht jetzt im Mittelpunkt unseres Handelns, sondern die Schaffung einer eigenen (königlichen) Dynastie.

Entsprechend steht die Innenpolitik im Vordergrund. Wir sollen zum Wohle des Landes (und natürlich der eigenen Sippe) umsichtig und möglichst friedlich regieren. Andernfalls droht uns des Pöbels Zorn oder wir bekommen Ärger mit den Kirchenoberen. Es gilt, Angriffskriege zu verhindern und eigene Expansionsgelüste zu unterdrücken. Leider handeln nicht alle Regenten so edel wie wir. Und deshalb kommt es auch in Crusader Kings II immer wieder zu politischen Spannungen und militärischen Auseinandersetzungen.