Cuphead – DLC mit neuen Charakter, Bossen und mehr während der E3 2018 angekündigt

Während der E3-Pressekonferenz von Microsoft wurde ein neuer DLC für Cuphead vorgestellt! Es handelt sich hierbei um Cuphead: The Delicious Last Course und dieser soll im Jahr 2019 für PC (Steam und Windows 10) und Xbox One erscheinen.

In dem DLC “The Delicious Last Course” erhalten Cuphead und Mugman mit Ms. Chalice weibliche Unterstützung. Es verschlägt sie auf eine neue Insel, auf der es nur so vor Gefahren wimmelt. Doch mit einem neuen Waffenarsenal sowie neuen Verführungen, und den Fähigkeiten von Ms. Chalice, könnt ihr es mit den riesigen Bossen aufnehmen und erfolgreich aus der Schlacht hervorgehen.

Folgende Features sollen mit dem DLC hinzugefügt werden:

Sobald Ms. Chalice als neuer Charakter freigeschalten wird, ist sie ein vollwertiges Mitglied und kann während des DLCs und dem Hauptspiel gespielt werden;

Ihr könnt die neue Insel “Inkwell” erkunden und eure Fähigkeiten bei den Bossen unter Beweis stellen;

Mit den neuen Waffen und Verführungen seid ihr in der Lage, selbst die größten Herausforderungen zu bewältigen und neue Rekorde in den Bosskämpfen aufzustellen.

Bereits im November 2017 haben die Entwickler von Studio MDHR verkündet, dass eine Rückkehr von Cuphead nicht ausgeschlossen ist. Ob es sich hierbei um dieses DLC handelt oder ein Nachfolger in den Startlöchern steht, ist unklar.

Wenn für euch Cuphead neu ist, dann empfehlen wir euch unseren Testbericht dazu! Dort könnt ihr nachlesen, wie sich unser Kollege Fabrice in dem “Run and Gun”-Actionspiel geschlagen hat. Für alle anderen haben wir noch unseren Cuphead Erfolge Leitfaden, mit dem wir euch helfen, die 100% zu knacken.

Cuphead – DLC Ankündigungs-Trailer