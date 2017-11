Cuphead – Rückkehr nicht ausgeschlossen

Studio MDHR-Entwickler Chad und Jared Moldenhauer haben in einem kürzlich gegebenen Interview erklärt, dass Cuphead sicherlich wiederkommen werde. Cuphead ist der Held des gleichnamigen „Run and Gun“-Actionspiels, in dem ihr zahlreiche mitunter bockschwere Bossgegner bezwingen müsst.

Jared Moldenhauer „garantiert“, dass ihr Cuphead irgendwann wiedersehen werdet. Aber bisher, so Jared weiter, hatte man ja noch nicht einmal wirklich Zeit durchzuatmen, geschweige denn zu überlegen, was man als nächstes tun werde. Chad ergänzt, dass man bis dato ungefähr „zwei Mal eine halbe Stunde lange über zukünftige Pläne“ gesprochen habe.

Aber fürs Erste ist doch schon einmal gut zu wissen, dass es mit Cuphead weitergehen wird – meint ihr nicht auch? Es muss sich natürlich noch rausstellen, ob Studio MDHR Erweiterungen/DLCs oder ggf. noch gleich eine eigenständige Cuphead-Fortsetzung in Betracht zieht.

Cuphead ist am 29. September 2017 für Windows 10 und Konsolen-exklusiv für Xbox One erschienen. Allein in den ersten beiden Wochen nach Release hat sich Cuphead, so Studio MDHR, über eine Million Mal verkauft.

