A Cure for Wellness – Kinotickets und Goodies Gewinnspiel

Der Regisseur Gore Verbinski kehrt zu seinen Wurzeln des Psycho-Thrillers mit A Cure for Wellness zurück. A Cure for Wellness führt den Zuschauer in ein mysteriöses Sanatorium in mitten der Schweizer Alpen. Zum Filmstart am 23. Februar 2017 verlosen wir passend zwei Sets bestehend aus Wellness-Badelatschen und 1×2 Kinotickets für ein beliebiges Kino in der Schweiz. Am Ende dieses Gewinnspiel müsst ihr lediglich das Teilnahmeformular ausfüllen und mit ein wenig Glück, gehört ihr zu den Siegern.

Synopsis:

Ein junger, ehrgeiziger Manager wird beauftragt, den Vorstandsvorsitzenden der Firma von einem idyllischen aber mysteriösen ‚Wellness-Center‘ zurückzuholen, das sich an einem abgelegenen Ort in den Schweizer Alpen befindet. Schon bald vermutet er, dass die wundersamen Anwendungen des Spas nicht das sind, was sie zu sein scheinen.

Als er beginnt, die erschreckenden Geheimnisse aufzudecken, wird sein Verstand auf eine harte Probe gestellt: bei ihm wird die gleiche seltsame Krankheit diagnostiziert, die alle anderen nach Heilung verlangenden Gäste dort festhält.

A CURE FOR WELLNESS ist der neue Psycho-Thriller von Gore Verbinski, dem visionären Regisseur von THE RING.

Regie: Gore Verbinski

Cast: Dane DeHaan, Jason Isaacs, Celia Imrie, Susanne Wuest, Carl Lumbly, Mia Goth, Lisa Banes

A Cure for Wellness – Trailer Deutsch

Deadline ist am 27.2.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Deadline ist am 27.2.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!