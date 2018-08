Cyberpunk 2077 – Gameplay-Enthüllung zeigt 48-minütigen Walkthrough

CD Projekt Red hat zum kommenden Open-World-RPG Cyberpunk 2077 ein umfangreiches Gameplay-Video enthüllt und präsentiert damit zum ersten Mal zahlreiche Spielszenen.

Satte 48 Minuten ist das Cyberpunk 2077 Gameplay-Video lang, und zeigt den aktuellen Stand der Entwicklung, wie Cyberpunk 2077 im Moment aussieht. Trotzdem weißt CD Projekt Red ergänzend daraufhin, dass es sich bei dem gezeigten Material um “work-in-progress” handelt und nicht den finalen Stand des Open-World-RPGs abbildet. Das, was ihr im nachfolgenden Gameplay-Video sehen werdet, kann sich mit, wie es heißt, großer Wahrscheinlichkeit, noch ändern. Generell wurde das Cyberpunk 2077 Gameplay-Video in 1080p aufgenommen und auf 4K hochskaliert, um die höhere Bitrate von Youtube für 4K-Videos nutzen zu können.

Ergänzt wird die Cyberpunk 2077 Gameplay-Enthüllung mit einigen Informationen von CD Projekt Reds Head of Studio und Game Director Adam Badowski – Zitat:

Was wir heute veröffentlichen, wurde von einem Spiel aufgenommen, das sich mitten in der Entwicklung befindet. Da viele der Assets und Mechaniken in der aktuellen Version von Cyberpunk 2077 höchstwahrscheinlich modifiziert werden, haben wir uns zunächst entschlossen, dieses Gameplay nur Medienvertretern zu zeigen. Elemente wie Gunplay (sowohl visuell als auch in Bezug auf die RPG-Statistiken), Netrunning, Autophysik oder die Benutzeroberfläche des Spiels – das alles befindet sich noch in der Playtestphase und wir fühlten uns unwohl dabei, uns öffentlich auf ein bestimmtes Design festzulegen. Animationsstörungen, Work-in-Progress Charakter-Gesichtsausdrücke, frühe Versionen von Orten – all das hat uns zögern lassen, das zu veröffentlichen, was wir nun sehen werden.

“Wir wissen aber auch, dass viele Spieler ebenfalls sehen wollen, was die Medien gesehen haben. Obwohl dies wahrscheinlich nicht das gleiche Spiel ist, das man später zum Launch auf seinem Bildschirm hat, haben wir uns dennoch entschlossen, dieses 48-minütige Video zu veröffentlichen. So sieht Cyberpunk 2077 heute aus. Lasst uns wissen, was ihr darüber denkt!